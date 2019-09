Stiri pe aceeasi tema

- DJ Project, duoul romanesc alcatuit din Gino Manzotti (Handke Giuseppe) și DJ Maxx (Ovidiu Florea) lanseaza videoclipul piesei „Retrograd”, primul alaturi de noua solista a proiectului, Andia, o prezența fresh, cu un timbru vocal emoționant. Gino este extrem de incantat de aceasta piesa: „De foarte…

- „Costa”, cel mai nou single lansat de Ruby, imbina un sound fresh cu un videoclip hot, plin de branduri high-end, decoruri luxoase și femei frumoase. Piesa este produsa in studiourile Midiots. Muzica și versurile sunt rezultatul colaborarii dintre Shift, Enri Demi, Adelina Stanga, Horace și Max Kissaru.…

- „Nimeni nu vorbește exact despre relațiile toxice pe care le avem cu noi. Lumea vorbește despre relațiile toxice pe care le avem cu alții… dar cred ca relațiile pe care le ai cu tine pot fi cele mai toxice” Julia Michaels lanseaza videoclipul piesei „Body”, o piesa profunda și foarte personala, extrasa…

- Ultima sa piesa a Lidiei Buble e pe cale sa devina hitul anului 2019 dupa ce a strans zeci de mii de vizualizari la doar cateva ore de la lansare. Acum, in premiera la Neatza cu Razvan și Dani, artista a adus și videoclipul piesei „Undeva la mijloc”.

- Piesa „Ultima oara” este o poveste despre relațiile toxice și formele iubirii. Melodia vorbește despre dedicare, suferința, cautare, iubire nepamanteana, idealuri de neatins. Artistul a avut parte de un proces indelungat in compunerea acestei piese: „Inițial, am avut in minte o imagine vizuala, ca un…

- Continuand linia succesului fulminant al piesei „When I Grow Up”, NF, un real talent și un reprezentant de seama al genului hip-hop, lanseaza un nou single, „Time”. „Time” este cel de-al treilea material lansat de pe urmatorul sau album, „The Search”, a carui lansare este programata pe 26 iulie. Piesa…

- Dirty Nano și Alina Eremia lanseaza videoclipul piesei „Promite-mi”, o melodie fresh, care te poarta prin mai multe stari, de la reverie la energie și revolta. Vocea Alinei se potrivește perfect cu instrumentalul cu vibe electrizant, construind o poveste muzicala pe care vrei sa o asculți pe repeat.…

- Dirty Nano și Alina Eremia lanseaza videoclipul piesei „Promite-mi”, o melodie fresh, care te poarta prin mai multe stari, de la reverie la energie și revolta. Vocea Alinei se potrivește perfect cu instrumentalul cu vibe electrizant, construind o poveste muzicala pe care vrei sa o asculți pe repeat.…