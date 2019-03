Americanii sunt DATORI vânduți: Suma imensă pe care o au de dat Datoria publica a Statelor Unite a continua sa creasca intr-un ritm amețitor, ajungand, la acest moment la 22.000 de miliarde de dolari, adica aproximativ 180.000 de dolari pentru fiecare contribuabil la fiscul american. De la sfarșitul anului fiscal 2018 și pana la sfarșitul anului fiscal 2018, datoria guvernului SUA a urcat cu 1.271 miliarde dolari, ceea ce inseamna ca, in medie, datoria naționala a crescut in fiecare zi cu 3,5 miliarde de dolari, scrie independent.org. Cifra este una foarte mare, dar 2018 a fost doar al șaselea an din istorie din acest punct de vedere, cele mai mari datorii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

