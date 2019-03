Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea de stat din Iran, IRIB, a anulat transmisia partidei dintre Augsburg și Bayern, scor 2-3, disputata vineri in Bundesliga, anunța dw.com. Motivul este legat de arbitrul care a condus acest meci. Este vorba despre Bibiana Steinhaus, unul dintre cei mai buni arbitri din Germania in ultimul…

- Un cutremur de 6,6 pe scara Richter s-a produs vineri in Mexic, langa granița sudica cu Guatemala. Seismul s-a produs langa coasta statului Chiapas, in apropierea graniței cu Guatemala. Acesta a fost resimțit, de asemenea, in capitala Ciudad de Mexico. Acolo, mai multe cladiri au fost vazute clatinandu-se,…

- Peste 50.000 de persoane au fost evacuate marti din cladiri publice, mall-uri si scoli la Moscova si regiunea sa dupa false alerte cu bomba anonime trimise prin e-mail, au anuntat agentiile de presa ruse, noteaza France Presse.Peste 200 de cladiri, dintre care scoli, institutii de invatamant…

- Peste 20.000 de persoane au fost evacuate, marti, din cladiri publice, centre comerciale si scoli din Moscova si din regiune dupa o serie de alerte anonime cu bomba trimise prin e-mail, au relatat agentiile de presa ruse, transmite...

- DIICOT a anunțat, miercuri, ca l-a reținut pentru 24 de ore pe barbatu l banuit ca, aseara, ar fi lansat alertele cu bomba care au vizat Gara de Nord și Aeroportul Otopeni. Individul a fost prins in centrul Ploieștiului și era de mai multa vreme in vizorul anchetatorilor. El era cercetat, deja, pentru…

- Alerte cu bomba in Germania. Mai multe tribunale din cel putin sase orase au fost evacuate. Potrivit agentiei "Reuters", poliția germana a verificat o judecatorie din Potsdam și alta din Wiesbaden, unde a gasit pachete suspecte.

- Mai multe tribunale din Germania au fost evacuate, vineri, dupa ce oficialii au primit amenințari cu bomba, a informat cotidianul Hannoversche Allgemeine Zeitung, informeaza Reuters.Tribunalele din orașele germane Erfurt și Magdeburg au fost evacuate dupa ce au primit mesaje in care erau amenințați…

- Tragedie in familia unui sighetean, care a murit la volanul unei furgonete, conducand pe o autostrada din Germania. Masina lui a trecut cu viteza de cateva autovehicule, apoi a inceput brusc sa incetineasca. Tragedia s-a produs pe autostrada germana A7, in zona localitații Kalefeld, in timp ce romanul…