Stiri pe aceeasi tema

- Chefi la cuțite, sezon 7. Ediția 11. Juliana Cassie are 18 ani, este studenta și locuiește in București. Concurenta pare sa aiba o poveste de viața trista, iar momentul in care povestește in fața camerelor ii aduce lacrimi pe obraji.

- La varsta la care alti micuti descopera cu zambetul pe buze jocurile copilariei, opt copii din localitatea maramureseana Barsana dau piept cu greutatile vietii. Ramasi orfani de tata, acestia locuiesc intr-o camaruta impreuna cu mama lor.

- Francisa Dulceanu și Bogdan Lațescu au avut parte de o petrecere de vis in urma cu doar cateva saptamani. Cantareața a fost foarte emoționata, iar la un moment dat a izbucnit in lacrimi.

- Actrița Cezara Dafinescu a fost prietena extrem de buna cu Zoe Ceaușescu, fiica cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu. Elena Ceaușescu ii controla absolut viața Zoei, astfel ca iubiții ei...dispareau, a relatat Cezara Dafinescu. Cezara Dafinescu a devenit apropiata de familia Ceaușescu, cuplul care a…

- Andreea Podarescu a trecut prin clipe groznice. Cel cu care se astepta sa aiba o viata frumoasa impreuna a agresat-o si a parasit-o, lasand-o cu un copil ,,in strada''. Bruneta a fost renergata chiar si de catre parinti.

- Mario Iorgulescu se zbate inca intre viața și moarte pe un pat al Spitalului Elias, in vreme ce Dany Vicol, victima sa, a fost inmormanat pe 12 septembrie. Mario Iorgulescu era RECIDIVIST. Fiul sefului LPF a mai distrus doua MASINI DE LUX Medicii sub a caror ingrijire se afla fiul sefului…

- Vedeta de reality show americana Kim Kardashian a fost anunțata de medici ca ar putea suferi de o boala autoimuna, lupus, dupa ce un test de depistare a anticorpilor a ieșit pozitiv, potrivit CNN.Premiera celui de-al XVII-lea sezon al reality show-ului "Keeping Up with the Kardashians" a expus…

- Trupurile lor au fost aduse in tara cu o aeronava a Ministerului Apararii. Familiile si camarazii au luat parte la ceremoniile militare. Caporalul care a murit avea doi copii si se afla la a treia misiune in Afganistan. El si-a p