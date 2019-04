Stiri pe aceeasi tema

- Marea Neagra continua sa aduca la mal colete cu droguri. Acestea au fost gasite la Eforie, Olimp, 23 August si Costinesti. Pachetele sunt ambalate suplimentar, in veste de salvare. DIICOT a anuntat in dimineata de duminica, 7 aprilie, ca pe litoralul Marii Negre, se desfasoara, in continuare, operatiunea…

- Mai multe pachete cu droguri au fost gasite duminica pe plaja in diferite zone din municipiul Constanta, Eforie, Olimp, 23 August, Costinesti, dupa ce in zilele de 5 si 6 aprilie autoritatile au descoperit cantitatea totala de 131 de kilograme de droguri pe litoralul constantean, potrivit Inspectoratului…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta au anuntat ca pe litoralul Marii Negre se desfasoara in continuare operatiunea de cautare a pachetelor susceptibile a contine droguri. Astfel, in zilele de 5 si 6 aprilie, pe litoral autoritatile au depistat si ridicat 131 de kilograme…

- Pe litoralul Marii Negre, se desfașoara, in continuare, operațiunea de cautare a pachetelor susceptibile a conține droguri, potrivit IGPR.Activitațile au loc in cadrul unui dosar de trafic de droguri și sunt derulate de polițiști, polițiști de frontiera și jandarmi, sub coordonarea DIICOT.…

- Un sac plin cu pachete de cocaina inscripționate cu acronimul lui Cristiano Ronaldo a fost gasit ieri dimineața pe litoral. Vineri dupa-amiaza, oamenii care se plimbau pe plaja, la Navodari și Vadu, au descoperit doua pachete de droguri ambalate in plastic. Ambele erau inscripționate CR7, acronimul…

- Surse judiciare au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca, in ultimele 24 de ore, au fost gasite, in statiunile de pe litoralul Marii Negre, zeci de pachete care conțineau intre 800 de grame și un kilogram de cocaina.Sute de polițiști și jandarmi au fost mobilizați la malul marii dupa ce mai…

- Inca 200 de kilograme de cocaina au fost gasite in urma cu putin timp, plutind pe mare, anunta Digi24.Politistii de frontiera le-au descoperit in zona platformelor marine din Constanta. Cele 200 de kilograme de cocaina ar valora 100 milioane de euro.