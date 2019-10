Alina Eremia lansează clipul piesei „Printre cuvinte” Alina Eremia lanseaza clipul piesei „Printre cuvinte” – o melodie extrem de personala, inspirata din viața artistei: „Ce ne spunem atunci cand nu ne vorbim? Putem sa ne mințim, dar liniștea nu minte.” Cantareața crede foarte mult in importanța comunicarii intr-o relație: „De multe ori ne e teama sa spunem anumite lucruri de frica sau ca sa nu il ranim pe celalalt, dar asta face mai mult rau pe termen lung.” Videoclipul a venit și cu o serie de provocari pentru Alina Eremia. „Clipul piesei > este unul minimal, iar elementele vizuale sugereaza dezechilibrul pe care il provoaca lipsa de comunicare… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

