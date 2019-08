Stiri pe aceeasi tema

- Norica Nicolai, presedintele Consiliului National al ALDE, si Sorin Cimpeanu, prim-vicepresedintele Pro Romania, au fost desemnati copresedinti ai Aliantei electorale. Prin protocolul incheiat de cele doua parți se precizeaza ca la nivel județean vor fi stabilite grupuri de sprijin pentru…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, și liderul Pro România, Victor Ponta, au semnat, miercuri, un protocol de alianța electorala pentru alegerile prezidențiale din toamna, la care îl susțin pe Mircea Diaconu. Norica Nicolai și Sorin Cîmpeanu ar urma sa coordoneze campania…

- In ciuda murmurului in creștere din teritoriu, liderii Pro Romania și ALDE merg mai departe in așezarea unei alianțe politice care, intr-o prima etapa, exerseaza susținerea, fara prezența și fara sigle, in umbra, incognito a candidatului „independent” Mircea Diaconu. Miercuri, 28 august 2019,…

- "Alianta electorala are doi copresedinti. Maine vom semna. Vor fi Sorin Cimpeanu si Norica Nicolai, tocmai ca aceasta alianta are un scop bine definit, sustinerea candidatului Mircea Diaconu. Mircea Diaconu are dreptate: 'Cum zic eu ca sunt independent, cand vin doi fosti premieri si se asaza langa…

- Alianta electorala Pro Romania - ALDE pentru sustinerea candidatului independent Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale are doi copresedinti, Sorin Cimpeanu si Norica Nicolai, acest fapt urmand sa fie...

- Alianta electorala Pro Romania - ALDE pentru sustinerea candidatului independent Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale are doi copresedinti, Sorin Cimpeanu si Norica Nicolai, acest fapt urmand sa fie parafat miercuri, a anuntat presedintele Pro Romania, Victor Ponta. "Alianta electorala…

- Alianta electorala Pro Romania - ALDE pentru sustinerea candidatului independent Mircea Diaconu la alegerile prezidentiale are doi copresedinti, Sorin Cimpeanu si Norica Nicolai, acest fapt urmand sa fie parafat miercuri, a anuntat presedintele Pro Romania, Victor Ponta. "Alianta electorala are doi…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, anunța faptul ca s-a semnat alianța politica dintre ALDE și Pro Romania, partid condus de Victor Ponta. Cele doua partide vor avea grupuri comune in Parlament și ulterior vor stabili protocolul de colaborare.Citește și: Efectul Caracal in Guvern…