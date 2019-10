Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au identificat un barbat de 28 de ani, din municipiul Curtea de Argeș, banuit de savarșirea infracțiunii de furt. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca, in ziua de 05 octombrie a.c., acesta ar fi sustras suma de 400 de lei, dintr-un autoturism…

- Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit, prin tragere la sorti, ordinea pe buletinele de vot a candidatilor la alegerile prezidentiale. Lista celor 14 candidati, in ordinea de pe buletinul de vot, este urmatoarea: 1. Klaus Iohannis 2. Theodor Paleologu 3. Dan Barna 4. Kelemen Hunor 5. Viorica Dancila…

- Giulia Maria, o mamica din Pitesti, a postat pe un grup de Facebook dedicat mamicilor din municipiu imagini si un comentariu dur la adresa unui hypermarket din care a cumparat carne care a constatat ulterior ca putea ingrozitor. Nu a mirosit-o in magazin, ci a bagat-o direct in frigider cand a ajuns…

- Joi a avut loc receptia Spitalului Orasenesc din Mioveni, primul spital de stat construit de la zero in ultimii treizeci de ani in Romania. Cu acest prilej, deputatul de Arges al PSD Simona Bucura Oprescu, care a sprijinit constant si puternic proiectul, afirma ca receptia este o dovada a faptului ca…

- Dacia a introdus și pe piața din Romania motorul 1.0 TCe 100, care a devenit astfel cel mai ieftin propulsor pentru modelul Duster, anunta Profit.ro. La inceputul acestei luni, motorul a fost anunțat oficial de Renault, ca noutate pentru Dacia Duster. Dupa ce a fost introdus in Franța, cu un preț de…

- Autoritatile din judetul Arges au anuntat ca vor inaugura pe 5 septembrie 2019 Spitalul Municipal din Mioveni. Este cea mai moderna unitate medicala construita de la zero in Romania dupa 1989.

- O noua platforma de gunoi va fi amenajata in cartierul Trivale, la capatul liniei de transport public local 8, mai exact pe strada Libertații. Aceasta va inlocui vechea platforma aflata in zona și care este, adesea, folosita de locuitorii comunei limitrofe, Moșoaia. Dupa realizarea noii rampe de gunoi,…

- Dacia Duster a intrat intr-un declin important pe piața din Germania, in luna iunie, potrivit datelor statistice oficiale citate de Profit.ro. Vanzarile SUV-ului produs la Mioveni au scazut in luna a șasea cu 25% fața de volumul inregistrat anul trecut, in luna similara. Marca Dacia incheie prima jumatate…