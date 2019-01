In contextul in care dezvoltarea relațiilor bilaterale cu Statele Unite ale Americii este un obiectiv prioritar al Guvernului Romaniei, agenda de sector ce ține de Parteneriatul Strategic dintre cele doua state s-a concentrat pe subiecte legate de securitate cibernetica și dezvoltarea relațiilor comerciale. Demnitarul roman a reiterat prioritațile Președinției romane la Consiliul Uniunii Europene in sectorul digital, partea americana manifestandu-și interesul pentru subiectele prezentate, atat din perspectiva naționala, cat și europeana.

Cu ocazia acestei intrevederi, cei doi oficiali…