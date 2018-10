Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General ar fi inceput urmarirea penala in rem in cazul familei Iohannis pentru cei 320.000 de euro incasați din chirie, prin administrarea casei din Sibiu, pierduta definitiv in instanța, anunta Antena 3. Sesizarea penala a fost facuta, in 9 mai 2018, de jurnalistul Razvan Savaliuc, de la…

- Șeful Interpol Costa Rica, Gustavo Chinchilla, a explicat, intr-un interviu exclusiv acordat Antena 3, ca instituția a acționat la ordinul unui judecator din Costa Rica, iar momentul arestarii Alinei Bica și Elena Udrea a fost ales ca unul strategic. El a precizat ca Interpol lucreaza la fiecare caz…

- Președintele Klaus Iohannis a reușit sa-l “bata” chiar și pe fostul acționar de la Dinamo, Cristi Borcea la capitolul sumelor investite in accesoriile și vestimentația Primei Doamne. Dezvaluirea a fost facuta, sambata seara, in exclusivitate, de jurnalista Andreea Sava, in emisiunea „Descoperiți”, de…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a facut, luni, o dezvaluire incendiara, la Antena 3, in emisiunea „Ediție Speciala cu Catalina Porumbel”. Dragomir susține ca fotografia publicata de Victor Ponta este realizata de fotograful SRI. „Saptamana trecuta, ambasadorul SUA, George Maior, a lansat o amenințare…

- Finantarea USR a intrat și in atenția DNA, in timp ce la Parchetul General a fost deschis un dosar pe aceeași tema inca de anul trecut. Potrivit dezvaluiri facute de Antena 3, dosarul a fost deschis de procurorii anticorupție in urma cu doua saptamani. Acest dosar s-a deschis la DNA dupa ce au existat…

- Guvernul Romaniei ar putea lua in considerare amnistierea cazurilor de condamnare pentru corupție in timpul mandatului lui Laura Kovesi, in calitate de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. Aceasta vine dupa anii de acuzații tot mai intense privind metodele abuzive folosite de procurori.…

- PSD i-a cerut, sambata, presedintelui Klaus Iohannis sa isi ceara scuze imediat pentru afirmatiile ”iresponsabile” impotriva Jandarmeriei care a actionat legitim si legal pentru a-i impiedica pe protestatari sa patrunda in Palatul Victoria. „PSD solicita presedintelui Klaus Iohannis sa isi ceara scuze…

- Fostul judecator CCR, Toni Grebla, a declarat ca nu poate fi vorba despre un conflict constituțional generat de faptul ca premierul Dancila nu a anunțat președintele privind delegarea atribuțiilor pe perioada absenței sale, intrucat astfel de chestiuni vizeaza doar bunele practici intre instituții.…