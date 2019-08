Alexandru Cumpănaşu, un nou anunţ despre prezidenţiale Voi continua sa folosesc acelasi limbaj pentru acele persoane (care spuneau ca am plecat cu ideea candidaturii, n.red.) . Nu am pornit pentru a candida la prezidentiale, ci am pornit o lupta pentru dreptate. Indivizi care se ocupau de calcule nu vedeau aceasta nedreptate. Habar nu aveam cum stateam in ratinguri. Nu stiam pana zilele trecute cum oamenii si-au pus increderea in mine. A fost o strategie smechera, hai sa il intrebam in fiecare zi daca o sa candideze. Familia mea s-a opus sa intru in acasta batalie, la fel si eu pentru ca iti aduce numai necazuri. Nu e vorba de razgandit, in prima… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

