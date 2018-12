Sfarsitul de an vine cu schimbari majore la conducerea Teatrului de Revista „Constantin Tanase”, din Bucuresti. Alexandru Arsinel (79 de ani) si-a anuntat retragerea oficiala de la carma institutiei, la un an de la decesul celebrei actrite Stela Popescu, cu care a jucat pe scena mai bine de patru decenii. El ii va preda stafeta, dupa 19 ani de munca, comicului Vasile Muraru (61 de ani). “Inca nu stim cine o sa vina, asteptam sa se hotarasca. Vasile Muraru este un artist foarte pregatit, cu sau fara voia lui poate ajunge la conducere. El are peste 30 de ani de cand lucreaza in acest teatru”,…