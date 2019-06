Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii au iesit la iveala in cazul Esterei, fetita de cinci ani si jumatate ucisa in urma cu un an. Dupa ce oamenii legii au retinut un adolescent de 17 ani, considerat principalul vinovat in cazul crimei, acum, noi detalii au iesit la suprafata.

- Ies la iveala noi detalii in cazul Esterei, fetita batcojorita si ucisa anul trecut, in Baia Mare. Un tanar de 17 ani a fost retinut ca suspect si se pare ca acesta este vecin cu familia copilei.

- Cazul Esterei, fetita de cinci ani violata si ucisa in fostul combinat din Baia Mare, ar putea fi deslusit dupa mai bine de un an. In urma cu scurt timp, anchetatorii au retinut un adolescent de 17 ani, suspect pentru crima care a ingrozit o tara intreaga.

- Poliția britanica a facut prima arestare in cazul morții fotbalistului argentinian Emiliano Sala. Autoritațile au refuzat sa ofere prea multe informații despre suspect, un barbat in varsta de 64 de ani. Ce acuzații i s-au adus?

- Reprezentantii Politiei Cluj au anuntat ca a fost identificat si retinut un barbat de 27 de ani din Floresti (judetul Cluj), care este banuit ca l-ar fi lovit pe jandarm in cap, in timpul unui meci de fotbal.

- Persoana care a amenintat-o cu moartea pe jurnalista Emilia Sercan, cunoscuta pentru anchetele privind plagiatele in randul inaltilor demnitari si al conducerilor unor institutii de invatamant, cel mai recent fiind cazul Academiei de Politie, a fost identificata si este un ...

- Marti, un barbat a fost gasit mort in Baia Mare. Prima ipoteza: crima. Principalul suspect: un fost ofiter de securitate. Acum insa, in urma necropsiei, medicii legisti au comunicat rezultatele necropsiei. Ipoteza s-a schimbat complet!