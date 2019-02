Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500 de persoane au participat, duminica, la inmormantarea lui Alex Cracui, tanarul care a murit pe scaunul de frizerie in Targu Jiu. Moartea barbatului de 35 de ani le-a indoliat atat pe rude, cat și pe prieteni. Inmormantarea lui Alex Cracui a avut loc, duminica, in localitatea Prigoria din județul…

- Alex Cracui si-a gasit sfarsitul pe scaunul de frizerie. O fetita a ramas orfana de tata, iar o sotie indurerata. Barbatul pare ca si-a simtit sfarsitul! Cu o zi inainte de nenorocire, Alex a postat pe Instagram un mesaj care acum ridica multe semne de intrebare.

- Cu o imensa durere in suflet soția tanarului Alexandru Cracui, Valentina Cracui ii anunța pe toți cei care l-au cunoscut pe soțul sau și iși doresc sa ii aduca un ultim omagiu, o pot face incepand de astazi dupa ora 12:00 la Casa Funerara Eden aflata pe Strada Narciselor, nr. 19 din Targu Jiu. ( … Articolul…

- Peste 45.000 de persoane au participat sambata la ceremonia de inmormantare a primarul orasului polonez Gdansk, Pawel Adamowicz, care a decedat luni in urma ranilor suferite prin injunghiere la un eveniment caritabil. Pawel Adamowicz, in varsta de 53 de ani, a fost injunghiat duminica seara pe scena…

- Mii de polonezi avand in maini steaguri si lumanari au mers alaturi de sicriul fostului primar din Gdansk, Pawel Adamowicz, care a fost injunghiat la un eveniment caritabil, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Citește și: BCR confirma DEZASTRUL de dupa impunerea taxei pe lacomie: Avem sub…

- Cateva sute de libanezi, unii purtand veste galbene, au participat duminica la un protest anticoruptie ce s-a desfasurat la Beirut, in timpul manifestatiei inregistrandu-se si unele incidente violente, informeaza site-ul cotidianului The Times of Israel.

- Un accident grav a avut loc in noaptea de joi spre vineri pe raza localitatii Bengesti Ciocadia din judetul Gorj. Un tanar om de afaceri din Baia de Fier a murit la doar 33 de ani. Potrivit unor surse, in masina...

- Catalin Guțu, omul de afaceri din Baia de Fier, care a murit, in noaptea de joi spre vineri, intr-un cumplit accident la Bengești-Ciocadia, a fost inmormantat duminica. Tanarul a fost condus pe ultimul drum in localitatea sa natala, Baia de Fier. Prietenii lui au umplut pagina de Facebook cu mesaje…