Alex Coita, propunere pentru USR: Lăsând gluma la o parte… „Vin in intampinarea domnilor de la USR și propun doua date pentru alegerile anticipate, care mi se par foarte potrivite și in ton cu ce iși doresc ei. Prima este 14 februarie (n.r. Ziua indragostiților). O data foarte buna, in general lumea este dominata de sentimente pozitive și probabil va vota mult pentru schimbare. A doua este 1 aprilie (n.r. Ziua pacalelilor). O inflorire a naturii și va conta și pentru oamenii noi, practic o natura noua pentru oameni noi. Revenind și lasand, evident, gluma la o parte, din punctul meu de vedere, cei de la USR, ca partid, ar beneficia cel… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

