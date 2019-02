Stiri pe aceeasi tema

- * Uniunea Europeana (CE) va inceta negocierile cu SUA daca acestea din urma vor impune tarife la importurile de automobile, acest lucru fiind precizat clar in mandatul nostru, a declarat, vineri, la Palatul Parlamentului, comisarul european pentru comert, Cecilia Malmstrom. * Pretul carburantilor fara…

- Pretul carburantilor fara taxe in Romania a ajuns din nou peste media UE, dupa ce, in ultimele luni ale anului trecut, era situat sub valoarea acestui indicator, potrivit datelor publicatiei Oil Bulletin a Comisiei Europene. Astfel, în România, benzina costă în prezent, fără…

- Pretul carburantilor fara taxe in Romania a ajuns din nou peste media inregistrata la nivelul Uniunii Europene, dupa ce, in ultimele luni ale anului trecut, era situat sub valoarea acestui indicator, potrivit datelor publicatiei Oil Bulletin a Comisiei Europene, analizate de AGERPRES. Astfel, in Romania,…

- Atenție mare pentru proprietarii care dețin aceste marci de mașini! Un numar important de autoturisme sunt chemate in service pentru reparații vitale. Campania de retragere este la nivel global, dar este vizata și Romania.

- "Eforturile sustinute ale Romaniei pe aceasta tema, din ultimele luni, au avut, iata, efect. Salutam decizia rapida a Comisiei Europene, care a demonstrat ca isi respecta rolul de gardian al Tratatelor europene. Romania sustine principiul la munca egala - beneficii egale si reitereaza faptul ca pe…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, a declarat, joi, ca s-au luat toate masurile care se impun pentru pastrarea ordinii publice, referitor la mitingul anuntat pentru ziua de 10 ianuarie de patru organizatii civice, la Ateneul Roman. MAI va colabora cu Serviciul de Protectie si Paza (SPP)…

- Vești proaste pentru șoferi! De la data de 1 ianuarie, vor creste accizele la carburanti, potrivit unei prevederi mai vechi din Codul Fiscal. Majorarea de accize, care va fi resimtita in pretul de la pompa de consumatori inca din prima zi a anului 2019 este generata de aceasta data de ajustarea lor…

- "Autoritatile romane urmaresc cu atentie subiectul modificarilor legislative introduse in legislatia rutiera italiana prin Decretul-lege nr.113/2018. Astfel, Ambasada Romaniei la Roma a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile italiene de resort pentru a obtine clarificari…