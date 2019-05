Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 12 mai – Sputnik. În urma unui sondaj facut în rândul cititorilor, portalul thelocal.it scrie ca raspunsurile dezvaluie ca, deși Italia poate parea un „pamânt binecuvântat” pentru straini și vizitatori, nu este întotdeauna un loc unde…

- Avertizare calatorie Italia Ministerul român de Externe îi atentioneaza pe cetatenii români care se afla sau vor sa calatoreasca în Italia, ca de astazi se înrautatesc conditiile meteo în aceasta tara. Vântul va fi foarte puternic, iar temperaturile…

- In nordul Italiei a fost emis cod portocaliu de furtuna și s-au inregistrat mai multe fenomene extreme, rare in aceasta zona a globului. Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis alerta de calatorie pentru nordul peninsulei. "Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care…

- MAE anunta ca autoritatile din Italia au emis coduri portocalii si galbene de furtuni in mai multe regiuni.„Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in conformitate cu datele transmise de autoritațile…

- Campania de recrutare pentru serviciul militar obligatoriu a inceput in Maroc cu anunturi in presa prin care tinerii sunt indemnati sa se inroleze cu sloganuri precum "Serviciu militar, mandrie nationala si orizonturi promitatoare", transmite EFE, informeaza Agerpres.Citește și: Ingrijorator!…

- Patru elevi de la profilul Servicii, calificarea tehnician in gastronomie de la Liceul pedagogic Stefan Banulescu, insotiti de profesorii indrumatori Petronela Blebea si Vasilica Puran au participat la o competitie intre 37 echipe, din Italia (Sardinia, Sicilia, Campania) , Ungaria, Bulgaria, Polonia,…

- Un avion care efectua o cursa interna in Columbia s-a prabușit sambata, iar cel puțin 12 persoane au murit. Aparatul de tip DC3 efectua o cursa regionala in centrul Columbiei, a anuntat serviciul de protectie civila, potrivit AFP și Agerpres. „'Regretam accidentul avionului care efectua legatura intre…

- Romanul Vasile Nichifor, in varsta de 45 de ani, și-a gasit tragicul sfarșit in aceasta dimineața, la Roma, dupa ce un copac s-a prabușit peste mașina pe care o conducea! Șoferii care au fost martori la tragedie au chemat imediat medicii, dar aceștia n-au mai putut face nimic pentru salvarea vieții…