ALEGERI UCRAINA 2019: Dezbatere cu "scântei" în Ucraina între candidaţii la scrutinul prezidenţial ALEGERI UCRAINA 2019: Cu doua zile inainte de cel de al doilea tur, actorul de 41 de ani, novice in politica dar un showman de profesie, si presedintele la final de mandat Petro Porosenko, de 53 de ani, s-au infruntat in fata a mii de sustinatori adunati pe stadionul Olimpiski.



"Cum se face ca Ucraina, Ucraina, una dintre tarile cele mai sarace, este condusa de presedintele cel mai bogat din istoria sa?", l-a intrebat Volodimir Zelenski pe adversarul sau, fost om de afaceri care a facut avere din productia de dulciuri, care este acuzat ca ar fi obstructionat lupta impotriva coruptiei.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

