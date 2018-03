Stiri pe aceeasi tema

- La startul cursei electorale sunt aliniati opt candidati: Vladimir Putin (independent), Vladimir Jirinovski (Partidul Liberal Democrat), Pavel Grudinin (Partidul Comunist), Grigori Iavlinski (Iabloko), Boris Titov...

- O noua dezbatere electorala din Rusia a fost marcata de injuraturi și atacuri la persoana. Candidatul la funcția de președinte Ksenia Sobciak a izbucnit in lacrimi dupa ce contracandidatul ei Vladimir Jirinovski a insultat-o si a intrerupt-o de fiecare data cand aceasta incepea

- Oficial, Vladimir Putin are sapte contracandidati la scrutinul de duminica, 18 martie, cand liderul de la Kremlin intra in cursa pentru un nou mandat prezidential. Aleksei Navalnii, insa, principalul opozant al lui Putin, a fost declarat neeligibil. Cine sunt presonajele-cheie ale scrutinului din Rusia:…

- ALEGERI IN RUSIA: Aleksei Navalnii, marele absent Cunoscut pentru anchetele sale asupra coruptiei in randul elitelor, anchete distribuite masiv pe retelele sociale, acest jurist carismatic a surprins organizand manifestatii de amploare impotriva puterii ruse, anul trecut. La 41 de ani, el…

- Comisia Electorala Centrala a respins luni, 12 martie, cererea de înregistrare a celui de al doilea grup de inițiativa pentru desfașurarea referendumului republican legislativ privind abrogarea legii prin care a fost adoptat sistemul mixt de vot. Ședința, la care au participat…

- 'Candidatul Vladimir Putin se situeaza cu mult inaintea celorlalti sapte candidati, cu 69% din intentiile de vot', potrivit sondajului realizat prin telefon in perioada 5-9 martie, a declarat in cadrul unei conferinte de presa Valeri Fiodorov, directorul institutului de sondare a opiniei publice. Contracandidatii…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobciak, apropiata de opozitia liberala, a afirmat ca a fost agresata duminica la Moscova de un barbat care a lovit-o si a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apa,. "Tocmai am fost atacata de un barbat. M-a lovit si am cazut.…

- Grupul de inițiativa pentru desfașurarea referendumului legislativ privind abrogarea legii prin care au fost aduse modificari la Codul Electoral și astfel s-a trecut la sistemul mixt de vot a depus, repetat, la Comisia Electorala Centrala (CEC), actele pentru înregistrare. CEC…

- Partidul Comunist din Rusia a denuntat marti o ''campanie de denigrare'' dusa, potrivit acestuia, de catre Kremlin si media oficiale impotriva candidatului sau la alegerile prezidentiale din 18 martie, al doilea clasat in sondaje, dar care se plaseaza totusi la o distanta considerabila…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a Rusiei a primit de la Stafful electoral al candidatului prezidențial Vladimir Putin declarația cu privire la refuzul timpului de antena gratuit pentru dezbateri pe canalele naționale. Organizațiile de radiodifuziune au fost deja notificate in aceasta privința. Anunțul…

- Numele celor opt candidati vor fi aranjate in ordine alfabetica pe buletinele de vot, a precizat Comisia Electorala.Pentru a se inregistra drept candidat independent la prezidentiale, un aspirant la titlul de candidat in cursa trebuia sa stranga cel putin 300.000 de semnaturi de la alegatori,…

- In total opt persoane, printre care presedintele rus Vladimir Putin, au fost confirmate, in mod oficial, drept candidați la alegerile prezidentiale din Federatia Rusa, in 18 martie, a anuntat joi Comisia Electorala Centrala.

- Un al doilea Grup de initiativa pentru organizarea referendumului de anulare a sistemului electoral mixt a fost constituit duminica, 11 februarie, dupa ce grupul constituit in cadrul adunarii din 17 decembrie 2017 nu a fost inregistrat de Comisia Electorala Centrala (CEC). In grupul de initiativa s-au…

- Peste 800 de persoane au constituit astazi un nou grup de inițiativa pentru organizarea unui referendum de anulare a sistemului mixt de vot. Actele de inregistrare a grupului de inițiativa urmeaza sa fie depuse la Comisia Electorala Centrala, pentru a putea incepe selectarea semnaturilor. Daca responsabilii…

- Initiativa rusa de organizare la Soci a unui asa-numit „Congres al Dialogului National al Siriei“, in perioada 29-30 ianuarie, s-a dovedit un adevarat esec, dupa ce o mare parte a opozitiei siriene a boicotat reuniunea, iar participantii l-au huiduit din plin pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov,…

- Ksenia Sobciak, candidata partidului Initiativa Civica la alegerile prezidentiale din Rusia, a declarat, vineri, ca este de parere ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, adaugand ca isi cere scuze pentru acest aspect, relateaza site-ul postului CNN.

- Aproximativ 71% dintre cetatenii Rusiei intentioneaza sa voteze cu presedintele Vladimir Putin in scrutinul prezidential programat in luna martie, arata datele unui sondaj de opinie publicat, joi, de catre Centrul de Cercetare al Opiniei Publice din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) din Rusia a inregistrat marti candidatura actualului presedinte Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, a anuntat presedinta Comisiei, Ella Pamfilova, transmite Xinhua. Potrivit acesteia, echipa lui Putin a strans 314.837 semnaturi in sustinerea…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) din Rusia i-a atras atentia purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru propaganda facuta in favoarea presedintelui rus Vladimir Putin, care candideaza pentru al patrulea mandat la alegerile din 18 martie.

- Cel putin 67% dintre rusi ar urma sa voteze in favoarea presedintelui in exercitiu Vladimir Putin la alegerile prezidentiale din martie, arata vineri un sondaj de opinie, informeaza agentia Xinhua. Sondajul, realizat de Fundatia de Opinie Publica din Moscova in perioada 20-21 ianuarie pe un esantion…

- Comisia Electorala Centrala vine cu unele precizari vizavi de examinarea cererii de inregistrare a grupului de inițiativa pentru desfașurarea referendumului republican legislativ. Acestea vin in contextul informațiilor despre respingerea cererii de inregistrare a grupului de inițiativa, intens comentate…

- Vladimir Putin, semnaturi pentru candidatura la prezidentiale. Echipa de campanie a presedintelui rus Vladimir Putin a reusit sa stranga peste un million de semnaturi pentru depunerea candidaturii la viitoarele alegeri prezidentiale, a declarat pentru agentia Tass un membru al echipei de campanie a…

- Partidul Liberal Democrat a comentat despre refuzul Comisiei Electorale Centrale de a inregistra grupul de inițiativa privind organizarea referendumului consultativ in problema sistemului electoral, inițiat de societatea civila, declarand ca este o dovada suprema a uzurparii puterii și controlului total…

- Textul proiectului de lege adoptat la adunarea constituanta a grupului de initiativa privind organizarea referendumului anti-mix nu corespunde cu textul proiectului de lege prezentat la Comisia Electorala Centrala.

- Comisia Electorala Centrala a respins cererea de inregistrare a grupului de inițiativa pentru desfașurarea referendumului legislativ privind abrogarea legii prin care au fost aduse modificari la Codul Electoral și, astfel, s-a trecut la sistemul mixt de vot, scrie Radio Chisinau.

- (update 17:15) Șefa CEC, Alina Russu, propune respingerea cererii de inregistrare a grupului de inițiativa privind desfașurarea plebiscitului republican de anulare a Legii Sistemului Mixt. (15:07) Comisia Electorala Centrala examineaza cererea de inregistrare a grupului de inițiativa pentru desfașurarea…

- O lista cu peste 700 de persoane a fost depusa la Comisia Electorala Centrala (CEC) in vederea inregistrarii unui grup de initiativa pentru desfasurarea referendumului legislativ privind abrogarea legii prin care au fost aduse modificari la Codul Electoral si astfel s-a trecut la sistemul mixt de vot.

- Comisia Electorala Centrala din Rusia l-a inregistrat pe Vladimir Putin drept candidat la prezidențiale. Acum, actualul președinte va trebui sa colecteze 300 de mii de semnaturi pentru a putea participa la alegerile din martie 2018, scrie Vedomosti.

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri in fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala. In acelasi timp, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura…

- Secretariatul General al Organizatiei Internationale a Politiei Criminale (INTERPOL) a emis pe 8 decembrie 2017 o circulara executorie catre toate statele membre ale Interpol, prin care anunta ca a analizat solicitarea organelor de drept din Rusia impotriva liderului PDM, Vlad Plahotniuc, de a fi anuntat…

- Comisia Electorala Centrala a examinat dosarele jurnalistei Ksenia Sobchak și i-au permis sa participe la alegerile prezidențiale din Rusia, menționeaza tvrain. Sobchak a devenit candidatul „Partidului de inițiativa civica”. „Invit toate forțele politice sa-mi foloseasca nominalizarea ca tribuna, sa-mi…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el având o condamnare penala neanulata. Aleksei Navalnîi însa respinge argumentul ca neconstitutional.…

- Ksenia Sochak a fost inregistrata drept candidat la alegerile prezidențiale din Rusia din 2018, de catre Comisia Electorala Centrala, scrie Ria Novosti. Politiciana este candidatul partidului "Гражданская инициатива" (Inițiativa civila). Ksenia Sobchak poate acum sa inceapa colectarea oficiala a semnaturilor…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el avand o condamnare penala neanulata.

- Opozantul rus Alexei Navalnii și-a indemnat susținatorii sa se alature boicotului alegerilor prezidențiale din 2018. Apelul corespunzator privind o „greva a alegatorilor”, a fost publicat in blogul lui Navalnii imediat dupa ce Comisia Electorala Centrala a refuzat sa-l inregistreze in calitate de candidat…

- Comisia Electorala Centrala a Federatiei Ruse a respins candidatura lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidentiale prevazute sa aiba loc la 18 martie anul viitor.

- Congresul Partidului Comunist din Rusia a decis sa sustina candidatura omului de afaceri Pavel Grudinin la alegerile prezidentiale din martie 2018, inlocuindu-l astfel pe istoricul sau lider, Ghenadi Ziuganov, care a decis sa se retraga din cursa electorala, transmite agentia EFE.Candidatura…

- Un grup de inițiativa a votat azi, la Moscova, pentru inaintarea lui Alexei Navalnii in calitate de candidat la alegerile prezidențiale din Rusia, care vor avea loc in 2018. Potrivit Tvrain.ru, 742 de persoane din grupul de inițiativa de la Moscova au votat pentru nominalizarea lui Navalnii. Totodata,…

- Partidul Comunist din Rusia a reanuntat in mod neasteptat, sambata, la desemnarea veteranului sau lider Ghennadi Ziuganov drept candidatul formatiunii care sa-l infrunte pe presedintele Vladimir Putin in alegerile prezidentiale de anul viitor, alegand in schimb un om de afaceri in mare masura necunoscut,…

- Campania electorala din Federatia Rusa pentru alegerile prezidentiale programate pe 18 martie a inceput luni. Data aleasa de autoritatile de la Moscova coincide cu marcarea a patru ani de la semnarea tratatului de anexare a Peninsulei Crimeea. Pentru organizarea alegerilor, Comisia Electorala…