- Potrivit localnicilor, primele autocare au ajuns in localitate pe la ora 6.50. Din primele informatii se pare ca alegatorii au fost adunati de structurile de forta transnistrene, dar si angajatii companiei Sheriff. Martorii spun ca ei au fost instruiti sa voteze candidatii democrati si pentru participare…

- Igor Dodon sustine ca „Sheriff” SRL, companie din Transnistria ce apartine oligarhului Victor Gusan, corupe alegatorii din stanga Nistrului pentru ca acestia sa vina pe malul drept al Nistrului si sa voteze in cadrul alegerilor parlamentare din 24 februarie pentru Partidul Democrat, condus de Vlad Plahotniuc.

- "Cine se mai gandeste acum ca rostul politicii este acela de a-i ajuta pe toti cetatenii sa-si gaseasca puterea de a fi fericiti in libertate si unitate. In timpurile pe care le traim, politica echivaleaza prea des cu puterea de a limita libertatea, de a dezbina societatea si de a-i face nefericiti…

- Cu toate acestea, Dodon a declarat ca va sustine Partidul Socialistilor in campania electorala, motivand ca acest partid - al carui lider a fost - l-a sustinut pentru functia de sef al statului in 2016. "Poporul mi-a incredintat mandatul" de presedinte al republicii, a afirmat Igor Dodon,…

- Active in valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari (800 de miliarde de lire sterline) sunt mutate din Marea Britanie in noile centre financiare din Uniunea Europeana, inaintea Brexitului, se arata intr-un raport publicat de firma de consultanta EY, transmite Reuters. Votul final în parlamentul…

- Maria Tudorica, o fetita romanca de un an si 5 luni, a fost furata odata cu masina tatalui ei, duminica, in jurul orei locale 16:37, la Londra, iar acum este de negasit. Totuși, autoturismul a fost gasit de Politia britanica, abandonat, dar micuța nu se mai afla in interior. Tatal ei s-a intalnit, astazi,…

- La alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 pot participa 46 de partide și organizații social-politice inregistrate in Republica Moldova. Desemnarea candidaților pentru funcția de deputat și inregistrarea acestora in calitate de concurenți electorali va incepe cu 60 de zile inainte de ziua alegerilor,…

- Curtea Europeana de Justiție a decis, luni, ca Marea Britanie poate renunța la ieșirea din UE fara permisiunea celorlalte 27 de state ale blocului comunitar. Curtea Suprema a Scotiei a anuntat, la inceputul lunii octombrie, ca a sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru o hotarare preliminara…