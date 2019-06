Stiri pe aceeasi tema

- Huawei a semnat un acord cu MTS pentru a dezvolta tehnologia 5G in Rusia. Cele doua companii vor dezvolta retele de generatie viitoare in 2020, transmite BBC. Presedintele chinez, Xi Jinping, a inceput o vizita de trei zile in Rusia, iar acordul a fost semnat in conditiile in care…

- Presedintele american Donald Trump a dat ordin joi comunitatii de informatii din SUA ''sa coopereze pe deplin'' cu ancheta ministrului justitiei William Barr privind ''spionarea'' campaniei sale electorale pentru scrutinul prezidential din 2016, informeaza AFP.…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat convins, vineri, ca la alegerile prezidentiale din noiembrie 2020 contracandidatul sau va fi ori Joe Biden, ori Bernie Sanders, amandoi septuagenari, la fel ca el, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."Impresia mea e ca va fi Joe (Biden) cel somnoros…

- Decizia a fost adusa la cunostinta ambasadorilor tarilor semnatare ale acordului (Germania, China, Franta, Marea Britanie si Rusia) dupa retragerea Statelor Unite ale Americii din acest pact exact acum un an, a informat in cursul diminetii radioteleviziunea iraniana IRIB, scrie Agerpres. O…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a confirmat vineri seara ca a avut o conversatie "foarte productiva" cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin."Am avut o conversatie lunga si foarte buna cu presedintele Putin din Rusia. Asa cum am spus mereu, cu mult inainte de a incepe vanatoarea de vrajitoare,…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat joi "cea mai mare inselatorie politica din toate timpurile", cu cateva ore inainte de foarte asteptata publicare a raportului final al anchetei procurorului Mueller cu privire la ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA in 2016, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump nu are ''nicio problema'' cu publicarea integrala a raportului Mueller privind ancheta rusa, a declarat luni Casa Alba, relateaza AFP, https://www.agerpres.ro/.Citește și: Rasturnare de situație dupa declarația Vioricai Dancila! Decizie radicala! Trebuia…

- Președintele american Donald Trump și-a manifestat duminica aprecierea fața de raportul anchetei efectuate de procurorul special Robert Mueller, conform caruia nu a existat o colaborare cu Rusia in cadrul alegerilor prezidențiale din 2016, relateaza BBC și Reuters, citate de Mediafax.„Nicio…