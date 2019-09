Alegeri prezidenţiale. Duminică, ultima zi pentru depunerea candidaturilor Potrivit legislatiei, pana cel mai tarziu cu 50 de zile inainte de data alegerilor, cel mai tarziu la data de 22 septembrie, ora 24,00, pot fi depuse in scris la BEC candidaturile la alegerile prezidentiale de catre partidele politice, aliantele politice si electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti.Tot pana duminica trebuie comunicate la BEC semnele electorale.



Inregistrarea sau respingerea inregistrarii candidaturilor sau a semnelor electorale, dupa caz, va fi decisa de BEC pana pe 24 septembrie. Cel tarziu pe 25 septembrie

