ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Campania electorală pentru alegerea preşedintelui începe astăzi. Cine sunt cei 14 candidaţi Campania electorala pentru alegerile prezidentiale care vor avea loc in data de 10 noiembrie a inceput, astazi, la ora 00.00, si se va incheia, in data de 9 noiembrie, la orele 7.00, scrie news.ro. In cursa electorala sunt inscrisi 14 candidati. In premiera, romanii din strainatate au la dispozitie 3 zile pentru a vota si pot vota si prin corespondenta. Mai mult de 41.000 de electori au ales aceasta varianta. Plicurile cu optiunea lor electorala trebuie sa ajunga in Romania pana in 7 noiembrie. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

