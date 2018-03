ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. A fost stabilită DATA ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. In cele mai multe țari, alegerile europarlamentare vor avea loc in 26 mai 2019. Guvernele europene au luat decizia marți. ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Data a fost propusa la nivelul Parlamentului European. Inca n-a primit aprobarile finale. Este puțin probabil ca data sa fie schimbata. ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019. Inițial, ziua in care cadeau alegerile europarlamentare era 9 iunie. Multe state s-au opus pentru ca acela este weekend-ul liber de Rusalii. Prin urmare, s-a cautat un numitor comun. ALEGERI EUROPARLAMENTARE… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Reinnoirea Parlamentului European are loc la fiecare cinci ani. Conform legislatiei europene, viitorul scrutin european urma sa aiba loc intre 6 si 9 iunie anul viitor, dar statele membre au considerat ca este „imposibila” organizarea alegerilor in intervalul mentionat. Perioada retinuta (23-26 mai…

- Viitoarele alegeri pentru Parlamentul European se vor desfasura intre 23 si 26 mai 2019, potrivit unei decizii adoptate marti, la Bruxelles, de ministrii afacerilor europene din statele membre ale Uniunii Europene, reuniti in Consiliul Afaceri Generale (CAG), transmit AFP si dpa.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat miercuri propunerile sale in perspectiva organizarii alegerilor europarlamentare din 2019, sustinand sistemul 'capilor de lista' pentru desemnarea sefului executivului comunitar, transmit AFP si Reuters. ''Procedura…

- Numarul europarlamentarilor ar urma sa scada de la 751 la 705 dupa Brexit, diferenta de locuri fiind "puse deoparte" pentru viitoare liste electorale paneuropene, potrivit unei propuneri anuntate marti de forul de la Strasbourg, transmite dpa. Europarlamentarii britanici detin 73 de mandate…

- Astazi, Comisia pentru Afaceri Constituționale (AFCO) a Parlamentului European a votat pozitiv amendamentele eurodeputatei Claudia Țapardel la Raportul privind Compoziția PE dupa ieșirea Marii Britanii din UE, care vizau creșterea numarului de mandate alocate Romaniei in PE de la 32 la 33.Citeste…

