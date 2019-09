Stiri pe aceeasi tema

- „La solicitarea membrilor, aleșii locali și președinții organizațiilor locale din județul Prahova, in urma intalnirii de-indata, desfașurata in data de 14.09.2019, au adoptat, in unanimitate, urmatoarea rezoluție: Practica radierilor aduce aminte de anii de trista amintire ai Partidului Comunist…

- Teodor Meleșcanu, presedintele Senatului, exclus din ALDE dupa ce a obtinut functia la propunerea si cu sprijinul PSD desi ALDE a iesit de la guvernare, il acuza pe Calin Popescu Tariceanu ca vinde partidul ”pentru un postut”. "Intreb din nou: cu ce am gresit? Am urmat pasii domnului Tariceanu,…

- Calin Popescu Tariceanu i-a acuzat, vineri seara, intr-o interventie telefonica la Digi 24, pe Teodor Melescanu, Gratiela Gavrilescu, Ion Cupa si Alexandru Stefan Baisanu ca au tradat interesele ALDE si s-au vandut pentru o functie intr-un guvern care mai are cateva zile de trait. "Acesti fosti colegi…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, vineri, la Digi24, ca membrii partidului care au acceptat funcții in Parlament și in Guvern cu susținerea PSD ”s-au vandut” unui guvern care nu va mai supraviețui multa vreme. Tariceanu a precizat ca a avut o intalnire cu conducerea PNL legata…

- „Biroul Politiv Executiv ALDE ia act de pierderea calitații de membru ALDE, prin incalcarea prevederilor Art 14 (2) lit c din Statutul ALDE „Calitatea de membru ALDE se pierde prin aderarea sau susținerea publica a unui alt partid sau a unei alte doctrine politice, cu excepția partidului/partidelor…

- 'Te-am auzit in dimineata asta (...) cum spuneai ca, atunci cand ai votat pentru iesirea de la guvernare si pentru denuntarea protocolului cu PSD, ai votat pentru ca era pentru a sustine candidatura lui Calin la alegerile prezidentiale. Cu alte cuvinte, sugerai, Gratiela, ca nu stiai ca presedintele…

- Biroului Politic Teritorial ALDE Prahova a adoptat, miercuri, o rezolutie prin care sustine obtinerea unui nou mandat de viceprim-ministru si de ministru al Mediului de catre presedintele organizatiei, Gratiela Gavrilescu. Decizia filialei vine in conflict cu anuntul liderului partidului, Calin Popescu…

- ”ALDE nu vrea sa ramana la guvernare”, a declarat, miercuri seara, intr-o interventie telefonica la Digi 24, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a explicat ca Delegatia Permanenta a decis iesirea de la guvernare, Teodor Melescanu fiind unul dintre cei care au votat ”pentru” ”Dumneavoastra trebuie…