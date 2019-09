Albania, eforturi pentru aderarea la Uniunea Europeană "Stim ca e drum lung si ca trebuie sa indeplinim multe cerinte, insa noi suntem pregatiti sa mergem pe aceasta cale. Albania a facut totul pentru a asigura ca merita sa intre in aceasta noua faza", a spus Rama la Berlin.



Vineri, Rama a avut o intrevedere cu Angela Merkel, cancelarul federal german, in scopul "continuarii eforturilor de a convinge grupurile parlamentare din Bundestag ca este necesar de a lua o decizie pozitiva in octombrie, pentru a demara negocierile asupra statutului Albaniei de membru in UE". Stoparea migratiei ilegale migratiei ilegale



Rama a declarat ca Albania… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Marinei Romane, Politia de Frontiera prin Garda de Coasta participa, alaturi de Fortele Navale Romane, la activitatile festive si exercitiile demonstrative care se deruleaza in localitatile Constanta, Mangalia si Tulcea. Data de 15 august, zi in care praznuim Adormirea Maicii Domnului…

- Frontex, agentia europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta, monitorizeaza apele insulei elene Samos, aflata aproape de Turcia, cu ajutorul unui zeppelin. Lansat marti, obiectul zburator este in faza de testare deocamdata.

- Proiectul de lege pentru modificarea OUG privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane introduce in zona de competența a instituției urmatoarele: „organizeaza si coordoneaza, prin Punctul National de Contact Frontex din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, activitati…

- Conform sursei citate, in perioada 01.07.2019 - 30.09.2019, echipajul navei MAI 1104 este detasat in Grecia, preluand indatoririle de serviciu la frontiera maritima a Uniunii Europene de la nava maritima de patrulare MAI 1101 (proiect P-157), din cadrul Garzii de Coasta, care a participat la misiunea…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, pe data de 9 iulie, politistii de frontiera, membrii ai echipajului navei maritime MAI 1101 din dotarea Garzii de Coasta, s-au intors acasa, dupa o misiune Frontex care s-a desfasurat in Marea Egee timp de trei luni.

- Nava MAI 1101 a predat stafeta navei MAI 1104 a Politiei de Frontiera Romane care va supraveghea, timp de 3 luni, frontierele Europei din Marea Egee In data de 09.07.2019, politistii de frontiera, membrii ai echipajului navei maritime MAI 1101 din dotarea Garzii de Coasta, s-au intors acasa, dupa o…

- 'Securitatea interna a UE inseamna nu doar siguranta persoanei si bunurilor sale, ci si eliminarea discrepantelor economice, distributia corecta a veniturilor publice, previzibilitatea sociala. Infractiunile la frontierele externe afecteaza inclusiv aceste aspecte ale vietii, prin generarea de evaziune…

- In perioada 07 mai ndash; 15 iunie 2019, Politia de Frontiera Romana, prin Garda de Coasta, a participat la operatiunea maritima "Multipurpose Maritime Operation in the Black Sea MMO Black Sea 2019", organizata de Agentia Europeana pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta FRONTEX , desfasurata…