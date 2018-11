Primaria Bucuresti continua seria de ajutoare prin acordarea a 5.000 de lei bucurestenilor care au implinit varsta de 100 de ani, se arata intr-un proiect de hotarare care va fi prezentat in cadrul sedintei Consiliului General din 22 noiembrie. O placheta onorifica si un premiu in valoare de 5.000 de lei persoanelor varstnice cu resedinta sau domiciliul in municipiul Bucuresti, care au aniversat cel putin 100 de ani de viata prin proiectul Vieti Centenare. Premiul va fi oferit din bugetul Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti. Proiectul arata ca in Bucuresti sunt 34 de persoane care…