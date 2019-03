AirHelp, dupa accidentul Boeing: Calatorii din Europa se pot astepta la haos Pasagerii companiilor aeriene care aveau in plan calatorii in si catre Europa se pot astepta la haos, odata cu decizia Agentiei Europene pentru Siguranta Aviatiei de a inchide spatiul aerian pentru aeronavele de tip Boeing 737-8 MAX.



"Vedem deja impactul supra-turismului in industria aeriana si ne asteptam ca numarul de pasageri sa creasca in fiecare an. Tinand cont de aceste lucruri, foarte multe companii aeriene nu au capacitatea de a utiliza alte aeronave pentru surplusul de pasageri. In mod normal, companiile aeriene nu au o aeronava de rezerva pentru fiecare zbor operat. Daca companiile…

Sursa articol si foto: business24.ro

