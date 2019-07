Potrivit sursei citate, obiectivul Programului il reprezinta dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrica, iar solicitantii eligibili sunt unitatile administrativ-teritoriale resedinte de judet si Municipiul Bucuresti, suma alocata sesiunii de finantare fiind de 92 milioane lei.



Finantarea se acorda in procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile si in limita sumelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant. In acelasi timp, sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant sunt stabilite in functie de numarul de locuitori, conform…