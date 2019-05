Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de Avizare din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat, vineri, 127 de dosare in cadrul Programelor ''Rabla'' si ''Rabla Plus'' pentru persoane juridice, iar listele sunt disponibile pe site-ul institutiei, informeaza AFM, intr-un comunicat…

- Aflat la Titu, la lansarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus 2019, Cornel Brezuica, președintele Administrației Fondului de Mediu a Post-ul Președintele AFM promite 1200 de stații de incarcare electrice. Care este situația la Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Programul de finanțare al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), ce va permite ca o parte dintre proprietarii de gospodarii din țara noastra sa primeasca un ajutor financiar consistent de la autoritați pentru a-și cumpara și instala panouri fotovoltaice a demarat astazi. Lansarea acestui program,…

- Romanii vor putea cere 25.000 lei de la stat pentru a-și lua panouri solare electrice. Programul de finanțare al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) ce va permite ca o parte dintre proprietarii de gospodarii sa primeasca un ajutor financiar pentru a-și cumpara și instala panouri fotovoltaice…

- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu prin case se aloca sumele necesare pentru programele Rabla Clasic si Rabla Plus din acest an, a fost publicat in Monitorul Oficial la inceputul acestei saptamani. Luni a fost publicata…

- Guvernul a aprobat bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu și astfel, programele Rabla, Rabla Plus și Rabla pentru electrocasnice vor putea continua. Acesta a fost și momentul in care s-a anunțat ca, in premiera, statul va da bani romanilor prin intermediul unui alt proiect. Fiecare aplicant…

- Cornel Brezuica, presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, a anuntat ca anul acesta incepe finalizarea infrastructurii de statii de incarcare. „Anul acesta vrem sa finalizam insfrastructura de statii de incarcare. Programul este impartit in doua, iar una dintre parti este pentru autoritati…

- Anul acesta va fi demarat programul national coordonat de Administratia Fondului pentru Mediu, prin care 30.000 de locuinte pot accesa finantare, explica Cornel Brezuica, presedinte al Administratiei Fondului pentru Mediu. „Anul acesta vom pune in functiune programul, pentru ca suntem la final cu toate…