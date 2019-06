Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de noi solicitanti de azil in Uniunea Europeana a crescut cu aproximativ 15% fata de intervalul ianuarie-aprilie, anul trecut, in parte din cauza crizei din Venezuela, relateaza luni dpa. In primele patru luni ale acestui an au fost inregistrate in jur de 206.500 de noi cereri de azil, comparativ…

- Doi avocati internationali au cerut luni Curtii Penale Internationale (CPI) sa deschida o procedura penala impotriva Uniunii Europene si statelor ei membre pentru ''crime impotriva umanitatii'', dupa moartea a mii de migranti care s-au inecat in urma naufragiilor pe Mediterana in timp ce incercau sa…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat marti ca guvernul sau va include in proiectul de lege pentru retragerea din Uniunea Europeana cerinta ca parlamentarii sa voteze asupra organizarii unui nou referendum pe tema Brexit, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Uniunea Europeana a cerut joi 'eliberarea imediata' a lui Edgar Zambrano, un colaborator apropiat al opozantului venezuelean Juan Guaido, arestat de serviciile secrete ale presedintelui socialist Nicolas Maduro, informeaza AFP potrivit Agerpres. 'Detentia vicepresedintelui Adunarii Nationale…

- "Avem nevoie de un salariu minim in Uniunea Europeana, echivalent in fiecare tara membra cu 60% din salariul mediu in statul respectiv. Trebuie sa se puna capat muncii platite cu 3 euro pe ora″⁣, a explicat Frans Timmermans intr-o dezbatere organizata de social-democratii polonezi (SLD) in perspectiva…

- Uniunea Europeana a condamnat joi decizia Adunarii Constituante din Venezuela de ridicare a imunitatii parlamentare a liderului opozitiei Juan Guaido, considerat de multe state occidentale liderul de facto al tarii sud-americane, transmit Reuters si AFP. ''UE respinge decizia luata de nerecunoscuta…

- Casa Alba nu a solicitat, pana in acest moment, pregatirea unei discutii telefonice, intre presedintii Donald Trump si Vladimir Putin, pe tema crizei din Venezuela, potrivit Kremlinului, dupa ce liderul SUA a anuntat ca probabil va discuta despre acest subiect cu omologii sai din Rusia si China,…

- Eurodeputatii au votat marti, cu o larga majoritate, renunțarea la schimbarile sezoniere ale orei in Uniunea Europeana, incepand cu anul 2021. Potrivit Agerpres, un număr de 410 eurodeputaţi au votat pentru propunere, 192 împotrivă şi 51 s-au abţinut. În…