- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a laudat-o pe cancelarul german Angela Merkel pentru politica sa de primire a refugiatilor. "Angela Merkel a facut lucrul potrivit in toamna anului 2015, iar istoria va confirma acest lucru", a declarat Jean-Claude Juncker. "Daca ar fi inchis frontiera…

- O serie de lideri politici și oficiali UE din cadrul Partidului Popular European (PPE), inclusiv președintele Romaniei, Klaus Iohannis, au fost invitați sa participe la un summit PPE, ce se va desfașura pe 28 mai, inainte de reuniunea Consiliului European, informeaza formațiunea paneuropeana.…

- Premierul ungar Viktor Orbán i-a atacat din nou pe "birocrații de la Bruxelles" duminica, la câteva zile dupa ce a primit un avertisment din partea aliaților sai conservatori din Parlamentul European, iritati de o campanie de afisaj eurofob din Ungaria, potrivit Le Figaro, citat…

- Annegret Kramp-Karrenbauer, succesoarea cancelarului german Angela Merkel la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU), a sustinut miercuri suspendarea Fidesz - formatiunea de guvernamant din Ungaria - din Partidul Popular European, transmite Reuters preluata de Agerpres. "Cata vreme Fidesz…