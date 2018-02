Stiri pe aceeasi tema

- De sase ani, Cat Music ocupa primul loc in topul celor mai ascultate piese ale anului la radio. Potrivit Media Forest, din anul 2012 pana astazi, cele mai difuzate single-uri au fost ale artistilor Cat Music. In 2017, „Weekend” a fost cea mai difuzata piesa a anului. Colaborarea dintre The Motans si…

- Elena Gheorghe a cantat la 100 de metri adancime, in salina Turda, dar din cauza aerului foarte uscat, artista a fost la un pas de leșin! Vezi și: Ea ii imbraca pe Smiley și pe Pavel Bartoș! Acum și-a lansat propria colecție! Elena Gheorghe a susținut concerte dincolo de granițele țarii, a cantat pe…

- Banca Transilvania (BT), a doua cea mai mare banca din Romania dupa active, a semnat un parteneriat cu o companie de software din Israel pentru a integra tehnologia inteligentei artificiale in cadrul serviciilor pe care le furnizeaza catre clientii sai. Colaborarea dintre banca romaneasca…

- Lidia Buble si Feli, artiste Cat Music si doua dintre cele mai iubite cantarete din Romania, au reusit sa cucereasca topurile inca din prima luna a anului 2018. Potrivit Media Forest, cea mai difuzata piesa a lunii ianuarie a fost „Camasa“ ( https://youtu.be/qC2pUhXGmhI ), cu 661 de play-uri la radio,…

- „Razi cu Sergiu si Andrei“ si „Morning ZU“ si-au disputat primele locuri in topul audientelor inregistrate de matinalele de la radio, potrivit ultimul val de masurare care a acoperit perioada august-decembrie 2017.

- JURNAL MM si RADIO ROMANIA ANTENA SATELOR, PREZINTA O CARTE EVENIMENT SI UN SCRIITOR UNIC Vești și Povești ….Sambata 3 februarie 2017…ora 13…. Scriitorul maramuresean, Walter Ubelhart, a facut o descoperire extraodinara in timpul documentarii pentru cartea „ In umbra lui Shakespeare”, documentele consultate…

- Rascoala in trupa Talisman, formația lui Alin Oprea! Cel mai vechi membru din istoria trupei dupa liderul sau, chitaristul Alberto Bolocan a parasit grupul unde a cantat in ultimii 12 ani. Cunoscut drept unul dintre cei mai buni chitariști rock de la noi, rezervat in vorbe, artistul nu vrea sa comenteze…

- Anca Serea și Adrian Sina au sarbatorit Valentine’s Day in avans, la Sinaia. Cei doi au profitat de vremea perfecta pentru a merge la schi și s-au relaxat dupa o perioada in care au fost implicați in diferite proiecte. „Adi abia s-a intors din America, unde a inregistrat cateva piese noi, astfel ca…

- Baietii de la Voltaj au reusit sa stranga 400.000 de euro in 2017 din concerte. Desi nu au avut parte de la fel de multa publicitate ca alti colegi de breasla, baietii au mizat pe seriozitate si perseverenta, atuuri care i-au plasat in topul celor mai bine platiti artisti, potrivit Libertatea.ro. …

- Doi pensionari din Buzau au ramas fara borcanul cu 19.000 de euro pe care il ascundeau in pod dupa ce au primit in curte doi pretinși comercianți de vase din inox. Soții Ciurea, oameni de aproape 80 de ani, au fost mult prea naivi in fața unor falși vanzatori de tigai și oale care i-au deposedat de…

- Ei au castigat cel mai bine in 2017 in muzica romaneasca Anul 2017 a fost deosebit de profitabil pentru o mana de artisti, aceia care au avut multe hituri difuzate la radio sau care sunt renumiti pentru faptul ca ofera show-uri live de calitate. Altii, din reclame si emisiuni TV. Cumulat, acestia au…

- Elena Udrea este insarcinata, transmite Antena 3 , care precizeaza ca aceasta a ramas gravida in urma unui proces de fertilizare desfașurat la o clinica din București. Vezi galeria foto + 7 + 7 Potrivit sursei citate, Elena Udrea este la a treia incercare de ramane insarcinata, iar cel care a insistat…

- Media Forest a lansat topul celor mai difuzate piese romanesti de catre televiziuni si radiouri. Printre artistii clasati in primele 10 locuri se numara Delia, The Motans, Carla's Dreams si Smiley.

- Sporturile extreme revin in weekend in complexul de schi si snowboard Arena Platos din statiunea Paltinis, unde sambata va avea loc un concurs de freestyle, iar duminica va fi sarbatorita Ziua Internationala a Snowboardului, potrivit unui comunicat de presa remis joi AGERPRES. "Unul dintre…

- Frumoasa de saptamana aceasta se numește Anca Petianu, este din Pașcani și are 26 de ani. Pașcaneanca este cantareața și s-ar putea sa o cunoașteți dupa numele de scena – Kaira. Dupa ce a absolvit cursurile Colegiului Național Mihail Sadoveanu din Pașcani, Ancuța a luat calea Bucureștiului, unde i-a…

- Muzicianul britanic de blues si rock Eric Clapton, recompensat cu multiple distinctii internationale, a dezvaluit in cadrul unui interviu acordat recent postului BBC Radio 2 ca isi pierde auzul, relateaza Time si CNN, preluate de...

- Meteorologii de la ANM au emis in urma cu scurt timp o alerta meteo ce va fi valabila incepand cu aceasta seara, ora 22, pana duminica, ora 16. Avertismentul vizeaza intensificari ale vantului, precipitatii predominant sub forma de ninsoare, dar si o scadere semnificativa a temperaturilor. Citeste…

- Vremea in weekend va fi in general calda, cu temperaturi mai mari decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Sambata, de Boboteaza, maximele vor fi intre 8 si 14 grade Celsius, iar duminica temperatura va atinge si 15 grade in Bucuresti. Cerul va fi mai mult innorat in general, dar vor fi precipitatii…

- "Multumesc bucurestenilor, dar si turistilor care au ales sa petreaca Revelionul in Capitala, ca au raspuns invitatiei noastre de a marca impreuna trecerea in anul 2018, la spectacolul din Piata George Enescu. Le doresc un an nou fericit, cu sanatate si multe impliniri! La multi ani, Bucuresti! La…

- Video. Revelion 2018 in Piata Unirii din Cluj Napoca Imagini spectaculoase de la focul de artificii din Piata Unirii din Cluj Napoca. Dupa concertele celor de la Dj Project & Mira si a trupei Hara, care au incheiat concertul cu o piesa de muzica tiganeasca autentica Muro Shavo (?), a…

- Trecerea dintre ani va fi sarbatorita in Bucuresti prin deja obisnuitul Revelion la Palatul Parlamentului si prin petrecerile in aer liber Hit Revelion 2018, in Piata George Enescu, unde vor canta artisti si trupe precum Andra, Carla's Dreams, Delia, Holograf, Loredana, Voltaj, Marcel Pavel si Directia…

- Voq.ro Delia si Smiley, in topul clipurilor muzicale virale pe YouTube Romania in 2017 Artistii Cat Music au reusit, si in 2017, sa cucereasca online-ul romanesc. Baietii de la Noaptea Tarziu au avut cel mai viral video non-muzical, iar Smiley si Delia se afla in top 10 cele mai populare video-uri muzicale…

- Editia a IV-a a campaniei “Eu aleg Romania” s-a incheiat astazi cu un nou record de audienta. Peste 1,5 milioane de ascultatori au putut audia in programele Retelei Studiourilor Regionale Radio Romania 100 de melodii ale romanilor. Alaturi de acestia, peste 3 milioane de utilizatori ai paginilor web…

- Peste 100 de hituri, 6 ore de muzica live și zeci de artiști sunt anunțați in Piața George Enescu din București la Hit Revelion 2018, incepand cu ora 19:00. Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Zoli TOTH Project, Delia, Voltaj, Florin Chilian, Corina, Vunk, Andra, Direcția 5, Randi și Vescan…

- Artiști, oameni de televiziune, militari si voluntari si-au unit forțele pentru a le pregati o surpriza copiilor militarilor care au murit sau au fost raniți in zonele de razboi. Una dintre salile Palatului Cercului Militar Național s-a transformat in atelierul lui Mos Craciun. Vedetele, dar si oamenii…

- Cei doi preoti caterisiti din Arhiepiscopia Tomisului care si-au cerut iertare de la ierarhi, incercand sa obtina bunavointa pentru reprimirea in Biserica, au avut parte de decizii diferite. Sfantul Sinod al BOR a hotarat ca doar unul dintre ei poate imbraca din nou haina clericala.

- Pentru cresterea gradului de siguranta publica a cetatenilor din judetul Cluj, in perioada 15-17.12.2017, politistii clujeni au desfasurat actiuni preventiv-reactive si controale complexe in locurile si zonele de risc identificate atat in mediul urban, cat si in localitatile rurale din judetul Cluj.

- Smiley lanseaza "O poveste", ultima piesa din maratonul aniversar #Smiley10, o coproductie HaHaHa Production si Cat Music. Piesa se va regasi pe albumul cu numarul patru, care va fi disponibil incepand cu 18 decembrie in format fizic si digital. "O poveste este despre dragoste, dragostea fata de tot…

- Unul dintre cei mai mari sportivi romani dintotdeauna, puțini știu ca imaginea nonconformista a lui Ivan Patzaichin- pletele, jeaneșii și ținutele special croite pentru el –au stransa legatura cu rockul, blues-ul și mișcarea folk. Prieten bun cu regretatul Ioan Gyuri Pascu, nelispit la zeci de concerte…

- Dupa o saptamana intensa, in care am avut parte de ultimele meciuri ale anului in cupele europene, ne asteapta un week-end cu foarte multe derby-uri. Microbistii si amatorii de pariuri sportive online sunt delectati cu meciuri de calitate din principalele campionate ale Europei. Ilie Dumitrescu, ambasadorul…

- Beta-ul pentru Monster Hunter World va avea loc in exclusivitate pe PlayStation 4 in acest weekend, iar Capcom a oferit cateva detalii despre acesta via blog-ul Capcom Unity. Beta-ul va incepe din 9 decembrie și va ține pana pe 12 decembrie și va fi nevoie de 5.9GB liberi pe HDD-ul PS4 și…

- Conform Primariei Municipiului Bucuresti, ornamentele de Craciun sunt puse la dispozitie gratuit de catre Luxten. Astfel, PMB plateste doar pentru montarea si demontarea instalatiilor. Anul acesta, traseul iluminatului festiv insumeaza peste 33 de kilometri si cuprinde 59 de locatii din Bucuresti.…

- Printre vedetele care vor concerta la Galati se numara Delia, Carla’S Dreams, Conect-R, DeepCentral, Guess Who, Randi, Lidia Buble, Ami, Strada Mare, The Motans, Got-X, Elisabeta Turcu si altii. Concertele sunt finantate de Primaria Galati, iar accesul publicului este liber.

- Dupa mai multe colabarari de succes, printre care super hit-urile “Cum ne noi” sau “Weekend“, Carla’s Dreams și Delia vin cu o noua piesa – Inima. Muzica și textul sunt creația Carla’s Dreams, iar videoclipul, așa cum ne-am obișnuit, este in regia lui Roman Burlaca. “Rațiunea și inima se impaca rar,…

- Asociatia Diabeticilor din Prahova va organiza un weekend al sanatații la Ploiești Shopping City (intrarea Carrefour), dupa urmatorul program: sambata, 25 noiembrie, intre orele 9:30-11:30, duminica, 26 noiembrie, intre orele 9:30-12:00. Cei interesați iși vor putea masura gratuit glicemia, tensiunea…