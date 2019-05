Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile de la Doha dintre Statele Unite si talibani privind pacea in Afganistan au fost suspendate luni, prima zi a Ramadanului, in timp ce cele doua parti par sa se poticneasca in problema centrala a calendarului retragerii fortelor americane, transmite AFP. Purtatorul de cuvant politic al talibanilor…

- Emisarul special de pace al SUA pentru Afganistan ar trebui sa inceteze sa-i cheme pe militantii talibani sa depuna armele, si sa convinga in schimb Statele Unite sa puna capat folosirii fortei, au declarat vineri talibanii, relateaza Reuters. Zalmay Khalilzad, un diplomat american nascut…

- Statele Unite si guvernul afgan au insistat sambata la Kabul, cu ocazia intrevederii dintre emisarul american Zalmay Khalilzad si presedintele Afganistanului, Ashraf Ghani, asupra necesitatii unui "dialog inter-afgan", potrivit unui comunicat al palatului prezidential, relateaza AFP potrivit Agerpres.…

- Statele Unite au afirmat vineri ca sunt de acord cu rivalii lor rus si chinez asupra unui punct cheie al negocierilor de pace din Afganistan, si anume retragerea trupelor straine din aceasta tara, relateaza AFP. Emisarul SUA pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, s-a intalnit cu emisarii chinezi si rusi…

- Negocierile de pace in curs in Qatar dintre Statele Unite si talibani au permis noi "progrese", dar mai raman multe de facut, a afirmat marti Departamentul de Stat american, refuzand sa stabileasca un termen limita, relateaza AFP. La randul sau, secretarul de stat american, Mike Pompeo, si-a exprimat…

- Emisarul special american pentru Afganistan Zalmay Khalilzad a anuntat luni ca s-a intalnit, la Doha, cu un reprezentant taliban de rang inalt, in prima zi a unei reluari a negocierilor de pace intre Statele Unite si insurgenti, in Qatar, potrivit news.ro.Zalmay Khalilzad a anuntat pe Twitter…