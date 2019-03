Afacerea bancnotelor false de 50 de euro: Interlopii si-au cumparat masini, telefoane si tratamente cu acid hialuronic pentru iubite Mai multe persoane din Bucuresti care au conexiuni in lumea interlopa a Capitalei si care au detinut o cantitate insemnata de moneda straina falsificata au plasat pe piata 72 bancnote contrafacute in cupiura de 50 euro. In total, 3.600 de euro.



Cum a fost posibil?



"Sunt forta, forta, sunt astia", se lauda intr-o discutie telefonica Ioan-Alin Nacu (32 de ani) . Barbatul nu stia ca este monitorizat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) intr-un dosar de inselaciune si punere in circulatie de valori straine falsificate.



