- ''Voi solicita Camerei Deputatilor infiintarea unei comisii care sa analizeze toate dosarele persoanelor disparute si modul in care institutiile abilitate au actionat pana acum. (...) Daca monstrul acela a ucis acum trei luni (inca nu stim exact daca au fost si alte victime) si nimeni pe plan local…

Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei...

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut, in urma cu puțin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat și al Luizei, a declarat avocatul din oficiu al barbatului, pentru Mediafax.

- Actrița Carmen Tanase a postat pe pagina ei de Facebook un mesaj prin intermediul caruia și-a transmis revoltadupa moartea Alexandrei, fata luata la ocazie de Gheorghe Dinca, in Caracal. „Deci, o fetița suna la 112 de trei ori și spune ca e rapita. STS, cu mare buget, nu reușește sa o localizeze ,incurca…