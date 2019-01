Adrian Năstase, CULISE de la Ateneul Român. Impactul mesajului #rezist ”Ieri a avut loc, la Ateneul Roman, ceremonia oficiala de lansare a Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Au participat, alaturi de oficialii de la Bruxelles si de cei romani, diplomații acreditati la Bucuresti, oameni de afaceri si jurnalisti. M-am bucurat ca, cel putin, aparentele au fost salvate prin participarea presedintelui Johannis la aceasta manifestare organizata de guvern. Discursurile oficialilor romani – corecte, echilibrate. Discursurile presedintilor Tusk si Tarjani – scrise cu suflet, emotionante. Discursul lui Juncker (obosit si plictisit) – fad, de cancelarie,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de la Ateneu ce inaugureaza oficial Presedintia romana a Consiliului UE s a incheiat cu un concert, printre lucrarile cuprinse in program numarandu se Oda bucuriei de Ludwig van Beethoven imnul oficial al Uniunii Europene, scrie antena3.roProgramul a inclus si Rapsodia nr. 1 in La major, Op.…

- Reputatul dirijor Ion Marin, directorul de onoare al Corului National de Camera „Madrigal – Marin Constantin” si fondatorul Programului National Cantus Mundi, va dirija, in aceasta seara, concertul inaugural dedicat preluarii de catre Romania a presedintiei Consiliul Uniunii Europene. In prpgram va…

- Șoferii care au joi drum in zona Ateneului Roman trebuie sa țina cont de faptul ca traficul rutier va fi restrictionat pe arterele din preajma cladirii, in contextul in care va avea loc ceremonia oficiala de lansare a Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Activitatea se va desfașura in…

- Vizita presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, la Bucuresti Saptamâna europeana continua joi, la Bucuresti, cu vizita presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker si a Colegiului Comisarilor pentru lansarea oficiala a presedintiei României la Consiliul Uniunii…

- Zece variatiuni pe teme de colinde romanesti compuse de zece tineri autori romani pot fi ascultate in premiera absoluta pe 12 decembrie, de la ora 19.00, in Sala "George Enescu" a Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti, arata un...

- Zece variatiuni pe teme de colinde romanesti compuse de zece tineri autori romani pot fi ascultate in premiera absoluta pe 12 decembrie, de la ora 19.00, in Sala "George Enescu" a Universitatii Nationale de Muzica din Bucuresti, arata un comunicat remis MEDIAFAX.

- Intr-un nou program din seria „Concertele Centenarului la Ateneu“, Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu“ este dirijata de maestrul Chistian Badea, iar solistul invitat este violonistul ucrainean Valeriy Sokolov, care a castigat Premiul I la Concursul International „George Enescu” din Bucuresti,…

- Joi seara, legendarul Gheorghe Zamfir, unul dintre simbolurile culturii romane și dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști romani la nivel mondial, a cantat pe aceeași scena cu membrii The Red Guard Choir și de alți invitați deosebiți ai acestora, ce au oferit doua ore magice spectatorilor ce umplusera…