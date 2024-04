Stiri pe aceeasi tema

- Legendarul Boris Becker, 56 de ani, a fost special guest marți seara, la Sala Palatului din Capitala, cu ocazia lansarii documentarului Nasty, filmul biografic despre viața și cariera lui Ilie Nastase. Neamțul a urcat pe scena și a avut un discurs generos despre roman. ...

- Lascar Catargiu a fost una dintre marile personalitati ale politicii romanești din secolul al XIX-lea, cu rol important in modernizarea Romaniei, in obținerea independenței și in consolidarea monarhiei. Un fiu al Neamtului?! Noi, nemtenii, il consideram de-al nostru, nascut in comuna Dobreni (a detinut…

- F. T. Chiar daca miercuri, 3 aprilie, este Ziua Jandarmeriei Romane, angajați din cadrul IJJ Prahova si ai Centrului Montan Sinaia au marcat in avans implinirea a 174 de ani de la infiintarea acestei arme. Astfel, reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Prahova au fost prezenti, sambata, in Parcul…

- La mai puțin de 30 de minute de mers cu mașina de Capitala, vei descoperi un loc cu totul special. Daca iți dorești sa uiți, macar pentru cateva momente, de agitația și problemele de zi cu zi, merita sa ajungi in destinația de langa București care ascunde un mare secret. Este unica in Romania, nu […]…

- Mioara Roman va fi condusa luni, 26 februarie 2024, pe ultimul drum. Ceremonia de inmormantare a primei partenere de viața a fostului premier Petre Roman va avea loc la Biserica Sfantul Gheorghe Nou, strada Cavafii Vechi, nr. 6, din București, incepand cu ora 14:00. Tristul eveniment este organizat…

- Un instructor de inot de la Clubul Sportiv Dinamo din Bucuresti a fost arestat preventiv pentru 30 de zile miercuri seara. Acesta a recunoscut ca a violat o minora de sapte ani, care urma cursuri de inot.

- Un castel magic din Romania ii sperie pe turiștii care ajung in zona. De la distanța, pare o construcție superba – și este! Ascunde insa secrete greu de digerat. Aici, pe timp de noapte, poți auzi note de pian, vocea unei copile moarte la 18 ani cantand in aplauzele tatalui și un batran urland la […]…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a declarat luni, 22 ianuarie, ca proiectantii si constructorii au la dispozitie noua luni pentru realizarea proiectului tehnic si alte 24 de luni pentru reconstruirea Planseului Unirii, care este in pericol sa se prabușeasca daca nu se intervine.Concret, lucrarile…