Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Romana organizeaza azi, 6 iunie, noi trageri Loto 6/49, dupa ce a acordat caștiguri de 4.529.975,33 lei la tragerile de duminca, 2 iunie. Afla pe a1.ro, ce numere caștigatoare sunt la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

- Smiley si artistii pe care ii ghideaza au sarbatorit 11 ani de la infiintarea casei de discuri. De la eveniment nu au lipsit nici prietenii apropiati, care au cantat si au dansat fara oprire. S-A AFLAT! Adevarul despre relatia dintre Gina Pistol si Smiley. "A vorbit despre nunta si despre…

- Presedintele de onoare al PMP, Traian Basescu, a declarat miercuri, la Brasov, ca semnarea acordului pentru constructia reactoarelor nucleare 3 si 4 de la Cernavoda cu o companie chineza va duce la "o dependenta tehnologica" de China, potrivit agerpres.ro."Va pot informa ca oferte sau intentii…

- Celebrul serial american The Nanny (Dadaca) ar putea reveni pe micile ecrane, iar actrița Fran Drescher, sa faca parte din noul proiect. Pana atunci, actrița lucreaza cu partenerul sau pentru a duce Dadaca pe Brodway, scrie CNN. "Peter (Marc Jacobson) și cu mine lucram la un proiect legat de ”Nanny”,…

- Adela Popescu este o mamica implicata, dar are și invitații de onorat, așa ca uneori este nevoita sa ia copiii cu ea in locuri unde alți bebeluși nu ajung. Cel mai recent caz de acest gen a fost saptamana trecuta, cand vedeta a mers cu baiețelul cel mic la salonul de manichiura. Cu bebelușul in brațe,…

- FOTO – Arhiva Politistii Compartimentului Rutier Gherla, in colaborare cu politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla, au depistat duminica, 21 aprilie, in jurul orei 16:40, un barbat de 23 de ani, din comuna Cornesti, judetul Cluj, in timp ce conducea un motociclu pe DJ109B, dinspre DN1C spre localitatea…

- ​Facebook spune ca aproape 200 de oameni s-au uitat în timp real la clipul în care un extremist omora 50 de oameni în doua moschei din orașul Christchurch. Primul ”report” de la un utilizator care semnala clipul a venit la 12 minute dupa terminarea live-ului, iar clipul…