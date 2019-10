Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul politic dintre presedinte si premier afecteaza examenul de rezidential. Si asta pentru ca, in lipsa unui ministru nu are cine semna cele șapte ordine de ministru necesare organizarii examenului. Ministrul Sanatatii il arata cu degetul pe Klaus Iohannis si spune ca pune in pericol viitorul…

- Dezvaluiri șocante despre cazul Sapoca. Asistentele medicale ar fi observat ce se intampa, insa s-au speriat și le-a fost frica sa intervina. Au alertat, insa, paznicii și au chemat autoritațile prin serviciul unic de urgența 112. Dezvaluirile au fost facute in aceasta seara chiar de catre ministrul…

- Un politist a fost gasit impuscat in cap luni seara. Este vorba despre un agent in varsta de 32 de ani, din cadrul Secției de Poliție Rurala Darmanești. El a fost gasit impușcat in mașina personala pe un deal de la marginea cartierului Burdujeni din Suceava. Colegii lui s-au sesizat dupa un mesaj postat…

- Tatal Alexandrei, Ioan Maceșanu, a facut primele declarații de la dispariția copilei, intr-un interviu acordat pentru Mihai Gadea, prezentat joi seara, la “Sinteza Zilei”. Barbatul a spus ca intreaga familie nu și-a pierdut increderea și spera cu toții ca fata sa fie gasita in viața. „Nu mi-am pierdut…

- Intrega discuție dintre Alexandra Maceșanu și operatorul de la 112 a fost facuta publica. Stenogramele au fost publicate pe pagina de Facebook de unchiul minorei, Alexandru Cumpanașu, care a primit acordul parinților fetei. Parcurgerea intregii discuții este absolut tulburatoare. Este evidenta disperarea…

- Vom reveni cu detalii. Foto: Mediafax Foto The post Scandalul de la Caracal decapiteaza STS. Directorul Sorinel Vasilca și-a dat demisia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Președintele Camerei Deputaților vrea Comisie parlamentara in cazul tragediei de la Caracal. Marcel Ciolacu a anunțat in urma cu puțin timp ca va cere constituirea de urgența a unei comisii de ancheta care sa analizeze cauzele care au dus la situația revoltatoare de la Caracal soldata cu moartea unei…