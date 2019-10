ACȚIUNEA TRUCK&BUS se derulează timp de o săptămână, în județul Covasna Autovehicule pentru transportul de persoanelor sau marfurilor vor fi oprite pentru control, in aceasta saptamana, de politistii rutieri. Activitatile sunt desfașurate simultan in toate statele membre ale U.E. Intr-un comunicat de presa transmis catre redacția Mesagerul de Covasna de reprezentanții Compartimentului Relații publice din cadrul IPJ Covasna, se menționeaza ca pe parcursul saptamanii 14 […] Articolul ACȚIUNEA TRUCK&BUS se deruleaza timp de o saptamana, in județul Covasna apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

