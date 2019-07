Acordul de cooperare în domeniul securităţii naţionale care le dau fiori Statelor Unite Erdogan a subliniat ca Turcia "nu permite nimanui" sa perturbe relatiile dintre cele doua tari si ca Ankara se opune extremismului. "Este un fapt ca locuitorii din diferite comunitati etnice din Xinjiang, in China, traiesc fericiti in contextul dezvoltarii si prosperitatii Chinei", a declarat Erdogan, potrivit postului public chinez CCTV.



Comentariile sale semnaleaza un viraj dupa ce in februarie Turcia a devenit una din primele tari preponderent musulmane care a criticat deschis China pentru retinerea masiva a membrilor comunitatii uigure si a altor etnici musulmani

Sursa articol si foto: rtv.net

