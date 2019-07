Accidente rutiere grave, in Constanta, pe aceeasi strada. Doua victime, dintre care una incarcerata. O masina rasturnata

Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav produs astazi, pe DJ 226, pe strada Constanței, din localitatea Istria. O femeie în vârsta de 37 de ani, însarcinata în 8 luni, a fost lovita de un autoturism dupa ce a traversat strada prin loc nepermis. ”În data de 29.06.2019, ora 10.55 în…

- 9 persoane au ajuns la spital dupa ce au fost implicate in doua accidente rutiere. Doua autoturisme s-au ciocnit in localitatea Peretu! Impactul a fost atat de puternic incat unul dintre autoturisme a luat foc. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Teleorman, Gelu Dragomir ”sunt anunțate 4 victime,…

- Aseara, in jurul orei 21.20, politistii au fost sesizati ca pe bulevardul Republicii din Baia Mare s-a produs un accident cu pagube materiale, iar unul dintre conducatorii auto se afla sub influenta bauturilor alcoolice. La fata locului politistii au constatat ca un baimarean de 36 de ani, care conducea…

- Un tanar roman a comis doua accidente in doar cateva minute, pe o strada din orașul Lienz, din Austria. Șoferul, un tanar in varsta de 24 de ani, care era baut, și-a facut mașina praf e in stare foarte grava la spital. Primul accident a fost comis vineri seara, in orașul Lienz din sudul Austriei, in…

- In ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au gestionat 31 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgența, iar intr-o situație intervenția a fost asigurata de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat…

- Un autoturism a ajuns de pe șosea, pe trotuar, rasturnat, in urma unui accident rutier care a avut loc azi-dimineața. Incidentul s-a petrecut in Timișoara, pe strada Surorile Martir Caceu. Conform polițiștilor, unul dintre șoferi circula dinspre strada Arieș, pe banda intai, iar atunci cand a virat…

- Doua mașini au fost avariate în urma impactului, una dintre ele fiind rasturnate, în timp ce a doua a ajuns pe trotuar și a lovit o conducta de gaz. "Doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ, au intervenit pentru a descarcera și a acorda asistența…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, in Mangalia. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta, evenimentul rutier, in care o autoturism s a rasturnat a avut loc pe strada Rozelor.Din fericire nu sunt victime.Revenim cu detalii. ...