Accident rutier in Constanta. Pieton cu o alcoolemie uriasa, ranit (galerie foto+video) Un accident de circulatie a avut loc, in urma cu putin timp, in municipiul Constanta, la intersectia strazilor Soveja si Semanatorului.Potrivit apelantului, care a sunat la telefonul de urgenta 112, in urma evenimentului rutier un pieton a fost ranit. .In urma testarii cu aparatul etilotest a pietonului, a rezultat 1,01 mg l alcool pur in aerul expirat.Conform informatiilor de la fata locului, soferul autoturismului care a provocat accidentul livra pizza la domiciliu. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

