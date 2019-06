Accident pe DN1 și pe Dealul Perșaniului, cu două victime La puțin timp dupa ce a avut loc accidentul de pe DN1 pe serpentinele dintre Timișul de Sus și Predeal ( Amanunte AICI ), o masina a iesit in decor tot pe DN 1, pe Dealul Persanului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a precizat ca este vorba despre doua victime, care sunt constiente. La locul accidentului intervin un echipaj cu apa si spuma, un echipaj SMURD și unul de la Ambulanța. The post Accident pe DN1 și pe Dealul Perșaniului, cu doua victime appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Din pacate, batranica nu a raspuns manevrelor de resuscitare, iar medicii au declarat decesul. Un accident rutier a a vut loc cu puțin timp in urma pe str. De Mijloc, la intersectia cu str. Campului. O femeie in varsta de 81 ani, care era angajata in traversarea strazii pe trecerea pentru pietoni,…

- Un accident rutier a a vut loc cu puțin timp in urma pe str. De Mijloc, la intersectia cu str. Campului. O femeie in varsta de 81 ani, care era angajata in traversarea strazii pe trecerea pentru pietoni, a fost surprinsa si accidentata de un autoturism. „Victima este inconstienta. S-a deplasat un echipaj…

- Un accident din care au rezultat trei victime a avut loc pe Dealul Perșaniului. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a anunțat ca un autoturism, in care s aflat trei persoane, s-a rasturnat. Una dintre acestea a suferit un atac de panica.…

- Accident la aceasta ora in giratoriul de la Faget. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Cpirian Sfreja, a precizat ca o persoana a fost ranita și ca este conștienta. La fața locului este un echipaj de descarcerare și unul de la SMURD. In accident au fost…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, a anunțat ca vijelia de acum cateva ore nu a ramas fara urmari. Un stalp de comunicație a cazut la Halchiu si unul la Sasciori, cazuri in care intervin serviciile de voluntari pentru situații de urgența.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost alertat in aceasta dupa amiaza sa intervina la un accident care a avut loc pe DN13, in zona restaurantului Doripesco. TIR-ul este incarcat cu hartie. La fata locului a fost trimis un echipaj SMURD pentru acordarea primului ajutor. In urma…

- Un accident a avut loc cu puțin timp in urma pe DN1, la Timisul de Jos, in care au autoturisme implicate doua autoturisme. Potrivit primelor informații furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urganța (ISU) Brașov, cpt. Ciprian Sfreja, sunt doua victime, dintre care una…

- Accident in aceasta dimneata pe strada Brazilor. Martorii spun ca soferul unui autoturism care se deplasa cu mare viteza dinspre cartierul Noua s-a rasturnat in zona reprezentantei Skoda. Autototurismul s-a rostogolit peste gard si peste alte trei masini. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…