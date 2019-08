Accident în Dolj. PLAN ROȘU de intervenție. Misiunea e în dinamică Un microbuz s-a rasturnat in Dolj in afara parții carosabile, in localitatea Pielesti, anunța IGSU. Avand in vedere numarul ocupanților, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție, care presupune suplimentarea resurselor medicale la fața locului. Pentru intervenția imediata, in zona indicata au fost trimise o descarcerare, 2 autospeciale pentru transport victime multiple, o ambulanța SMURD și 2 ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanța. Misiunea este in dinamica, mai anunța IGSU. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 21 persoane au fost implicate duminica dupa-amiaza intr-un accident rutier care a avut loc pe DN 7, in zona satului Rau Vadului, comuna Caineni, fiind activat Planul Rosu de Interventie la nivelul judetului Valcea, a informat IGSU, potrivit...

- Duminica, 11 august 2019, pe D.N.7, in comuna Caineni, la Raul Vadului, a avut loc eveniment rutier intre un autoturism și un microbuz. Din primele informații, in microbuz se aflau 18 persoane, acestea au ieșit din microbuz in auto se afla o persoana. Pentru acordarea asistenței medicale de urgența…

- Un cumplit accident s-a produs in urma cu scurt timp la Caineni, Valcea, dupa ce un microbuz de transport persoane și un autoturism s-au ciocit violent. In impactul puternic au fost implicate 19 persoane!

- In ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au gestionat 28 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgența, iar in cinci situații intervenția a fost asigurata de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu o autospeciala de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit in…

- Un accident rutier in care au fost implicate sase vehicule, respectiv un microbuz transport persoane, 1 autoutilitara de transport vehicule, 1 autotren si 3 autoturisme a avut loc marti pe DN 56, in localitatea Priseaca din Olt. Din informatiile preliminare, sunt 16 persoane implicate.Pentru acordarea…

- Autoritatile din judetul Olt au activat planul rosu de interventie in urma unui accident rutier produs marti pe DN 65, la Priseaca, intre mai multe autovehicule, in urma caruia au fost anuntate 18 victime ranite, potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Olt, medicul…

- Sase persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care s-a produs, marti, pe Calea Republicii din municipiul Bacau, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, capitanul Andrei Grecu, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, in accident au fost implicate initial doua autoturisme,…