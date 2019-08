Stiri pe aceeasi tema

- Accident groaznic, in aceasta dimineata, pe E60, in localitatea Uileacul de Cris, Bihor. Doi oameni au murit, iar alti 7 sunt raniti dupa ce un microbuz s-a ciocnit violent cu un TIR. Dintre persoanele ranite, doua au leziuni extrem de grave. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Cel puțin 50 de imigranți clandestini au murit și peste 20 au fost raniți joi dupa ce microbuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier in sud-estul Turciei, a anunțat un guvernator local, potrivit Reuters.- in curs de actualizare

- Tragedie in Cambodgia. Cel putin 17 oameni au murit, iar alti 23 au fost raniti dupa ce o cladire aflata in constructie s-a prabusit. Mai multi muncitori sunt dati disparuti. Autoritatile asiatice sunt ingrijorati ca ar fi putut sa ramana blocati sub muntele de moloz.

- Un accident foarte grav s-a produs vineri dimineata pe Autostrada Timisoara - Lugoj. Doi oameni au murit, iar doi copii sunt in stare grava, dupa ce autoturismele in care se aflau s-au ciocnit violent.

- Ciocnirea unui autobuz care transporta pelerini cu un camion a facut miercuri cel putin 21 de morti si peste 30 de raniti, in statul Veracruz, estul Mexicului, au raportat autoritatile locale, potrivit...

- Un microbuz școlar din Beiuș, Bihor, plin cu elevi, a fost implicat, in noaptea de joi spre vineri, intr-un accident teribil in Ungaria, o adolescenta stingandu-se din viața, iar un baiat fiind in coma.

- Un accident cu urmari dramatice a avut loc miercuri dimineata, pe DN1, pe raza judetului Bihor. Doua autoturisme si un camion s-au ciocnit, in urma impactului – produs intre localitatile Topa de Cris si Borod – un barbat a intrat in stop cardio-respirator. Omul a fost suspus manevrelor de resucitare,…

- Accident groaznic in Bihor, la Borod, dupa ce un TIR a spulberat doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a murit, iar patru au fost ranite. Echipajele de prim-ajutor au intervenit n aceasta dimineata, pe DN 1, intre Topa de Cris si Borod, unde a avut loc un accident grav, in care au fost implicate…