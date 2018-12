ACCIDENT GRAV la ieşirea din Piatra-Neamţ spre Bacău. Primul bilanţ: ŞAPTE VICTIME Un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme si soldat cu patru victime a avut loc in jurul orei 14.30, simbata 15 decembrie, la iesirea din Piatra Neamt inspre Bacau, scrie monitorulneamt.ro. "In total au fost patru victime din accident din care doua femei incarcerate. Acestea au fost descarcerate si transportate la spital de catre echipajele SAJ. In urma accidentului au mai rezultat doua victime: un copil de 6 ani si un tinar de 19 ani care de asemenea au fost transportati la spital. O a cincea persoana (un apartinator al copilului de 6 ani) care nu a fost implicat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

