Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a petrecut sambata dupa-amiaza in localitatea Tiha Bargaului, intre un autoturism și doua motociclete. Un motociclist a fost ranit și a ajuns la spital. Ca urmare a unui accident rutier, produs pe raza localitații Tiha Bargaului, unde un autoturism și doua motociclete au colizionat…

- Doua persoane au ajuns la spital cu traumatisme cranio-cerebrale in urma unui accident rutier petrecut, pe DN 17D, in localitatea Coldau, in care au fost implicate un microbuz și doua autoturisme. In microbuz se aflau cinci persoane, printre care se numara și cele doua transportate la spital, iar in…

- Un accident s-a petrecut pe DN 1, intre localitatile brasovene Ghimbav si Codlea. Sase persoane, intre care doi copii, au ajuns miercuri la spital, dupa ce doua mașini s-au lovit frontal. Cele sase persoane au fost transportate la spital de doua echipaje ale SMURD si doua ambulante ale SAJ. Dintre victime,…

- Imagini accident cumplit in urma cu puțin timp. O persoana a murit pe loc. Trei persoane ranite grav. O mașina facuta praf.foto Accident rutier in localitatea Sintereag, un autoturism rasturnat. 3 victime, intervine 1 ASAS, 1 TIM, 1 EPA, ISU BN. In accident sunt implicate patru victime, dintre care…

- Un accident rutier grav a avut loc joi dimineața, in jurul orei 2.00, la intrarea in localitatea Coslogeni, pe DN 3B. In mașina se aflau cinci persoane, dintre care una a murit. Șoferul autoturismului in care se mai aflau patru persoane a incercat sa evite un caine care a patruns pe șosea, a pierdut…

- Patru mașini sunt implicate intr-un accident rutier care a avut loc in urma cu aproximativ o jumatate de ora pe DN 17, pe pasarela de la Beclean. Din primele informații nu sunt persoane ranite. Potrivit IPJ Bistrițaa-Nasaud, circulația este blocata pe DN17, la urcare pe pasarela. „In accident au fost…

- Cinci persoane, dintre care un copil, au ajuns la spital, duminica, in urma unui accident in care au fost implicate doua motociclete si un autoturism, pe raza localitatii sucevene Varfu Dealului, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, anunța AGERPRES.Potrivit sursei…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Varfu Dealului, judetul Suceava. Potrivit ISU Suceava, un autoturism si doua motociclete au fost implicate. Din primele informatii patru persoane au fost ranite, victimele fiind constiente. Mai exact sunt ranite 3 persoane care…