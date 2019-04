Accident grav într-o intersecție cu probleme din municipiu Un grav accident rutier s-a petrecut la intersecția strazilor Col.I.Buzoianu si Plevnei. Potrivit primelor informatii, in timp ce conducea autoturismul pe strada Plevnei din direcția bld. Garii catre bld. 1Decembrie, o soferita de 19 ani nu ar fi acordat prioritate la intersecția cu strada Col.I.Buzoianu,intrand in coliziune cu un autoturism care circula catre bld. Unirii, condus de un brailean de 30 de ani. Braileanul a fost preluat de ambulanța pentru a i se acorda ingrijiri medicale. S-a intocmit dosar penal, cercetarile continua. Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident a avut loc cu puțin timp in urma la intersecția strazilor Carpaților șu Vulturului. Revenim cu amanunte! The post FOTO Accident pe strada Carpaților, la intersecția cu Vulturului appeared first on NewsBV .

- Un grav accident de circulație, in care sunt implicate 3 autoturisme, a avut loc duminica dimineata la intersecția strazilor Col.I.Buzoianu cu Plevnei. Traficul este ingreunat, iar polițiștii actioneaza la fata locului. Update: Din primele verificari a reieșit ca o conducatoare auto de 28 de ani din…

- Un grav accident de circulație, in care sunt implicate 3 autoturisme, a avut loc duminica dimineata la intersecția strazilor Col.I.Buzoianu cu Plevnei. Traficul este ingreunat, iar polițiștii actioneaza la fata locului. Stire in curs de actualizare.

- Trafic ingreunat in municipiu, la intersecția strazilor Col.I.Buzoianu și Plevnei, din cauza unui accident de circulație. Trei mașini au fost implicate. Revenim cu detalii. Articolul Accident intr-o intersecție periculoasa din Buzau apare prima data in Opinia Buzau .

- Vineri dimineața, in condițiile in care vremea era mohorata, cu ninsoare și carosabil umed, s-a produs un accident de circulația in Tureni, la intersecția cu drumul care merge spre Petreștii de Jos. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politistii botosaneni au fost sesizati vineri dupa-amiaza de un barbat ca, in timp ce conducea autoturismul pe strada Garii din municipiul Botosani, ajuns la intersectie cu strada Calea Nationala, a fost acrosat de un alt autovehicul, care ulterior si-a continuat deplasarea

- Doua autoturisme, intre care si un taxi, au fost avariate serios in noaptea de vineri spre sambata. Soferii au fost raniti.Potrivit IPJ Constanta, la data de 26.01.2019, in jurul orelor 00:30 un barbat de 52 ani a condus un autoturism pe strada Th. Burada din Constanta, dinspre bulevardul 1 Mai catre…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, la intersectia strazii Suceava cu bulevardul Tomis. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme, un volkswagen inmatriculat in judetul Tulcea si un Audi inmatriculat in judetul Constanta. ...